Nach mehrwöchiger Zwangsschließung wegen der Corona-Epidemie öffnet das Torhaus auf dem historischen Weinbergfriedhof wieder seine Türen. Ab dem kommenden Dienstag (19. Mai) ist das Torhaus täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bei Interesse kann man ein altes Rathenower Stereodioskop ausprobieren, viele Bilder sind vorhanden.

Am Samstag, dem 6. Juni, wird der wegen Corona verschobene „Kulturgärtner-Termin“ nachgeholt. Wer dabei helfen will, historische Gräber in Ordnung zu bringen, finde sich um 9 Uhr am Torhaus ein. Es ist sinnvoll, Arbeitsgeräte zur Gartenarbeit mitzubringen. Eine gewisse Zahl von Geräten ist auch vorrätig. Nach dem Arbeitseinsatz gibt es für die Helfer im Torhaus einen kleinen Imbiss – mit Abstand natürlich.

