Garlitz

Vor 20 Jahren hat sich die Trachtengruppe Garlitz gegründet. Auf die Idee kamen die beiden Leiterinnen der Trachtengruppe Gudrun Lewwe und Veronika Gronau. „Zu unseren Erntefesten kam seit 1999 immer die Partnerfeuerwehr aus Lengenbostel. Mit dabei war die Trachtengruppe aus dem Ort, die tanzend unseren Umzug begleiteten. Da haben wir immer mit einem Auge hin geschielt. So etwas wollten wir auch machen“, erzählt Gudrun Lewwe Ortsvorsteherin von Garlitz.

So begannen Gudrun Lewwe und Veronika Gronau zu recherchieren. „Zuerst suchten wir nach Schnittmustern und erkundigten uns nach Gestaltungsmöglichkeiten für die Trachten. Schnell fanden wir Trachten, die es früher im Havelland gab. Leider waren die in Schwarz. Das war uns zu dunkel. Wir wollten lebendige freundliche Farben, die aber trotzdem einen Bezug zum Havelland haben“, erklärt Veronika Gronau.

Schließlich entschieden sie sich für die Farben Beige, einem hellen Grün und Weiß. „Genau das war es, was wir gesucht haben. Das Beige steht für den märkischen Sand und das helle Grün für die weiten Wiesen im Havelland und weiß für die Lebensfreude. Als i-Tüpfelchen zieren Motive aus ’Blick ins Land’ vom Heimatmaler Klaus Handschuh unsere Tracht. Die Trachten haben wir zum größten Teil selbst genäht“, erzählt Veronika Gronau.

Im Jahr 2001 hatte dann die Trachtengruppe ihren ersten Auftritt. Seit dem ist viel passiert bei den Garlitzer Trachtenfrauen. Neun Frauen gehören zurzeit dazu. Angefangen mit den ersten Auftritten bei Ernte- und Dorffesten im eigenen Dorf wurden die Garlitzer Trachtenfrauen auch für den Havellandtag auf der Grünen Woche gebucht. Dort trafen sie auch auf Frank Zander, der spontan ein Foto mit den Damen in ihren Trachten machte.

Auch präsent am Havellandtag die Trachtengruppe der Garlitzer Frauen. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Wir führten auf der Bühne in der Brandenburg Halle einstudierte Tänze auf. Viele Menschen wurden auf uns aufmerksam und fragten, wo wir herkommen und was für eine Tracht das sei. Auch bei der Laga und der Buga in Rathenow durften wir uns präsentieren. So konnten wir unser Havelland und Garlitz ein Stück bekannter machen“, erzählt Gudrun Lewwe.

Das gelang den Garlitzern auch beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Hier gewannen sie die Silbermedaille und den Sonderpreis „Kultur im Dorf“. Auch hier war die Trachtengruppe mit dabei. Gudrun Lewwe zog damals mit der Jury durchs Dorf – natürlich in Tracht.

Junge Menschen für Trachten zu begeistern ist wichtig. Quelle: privat

Das Havelland und Garlitz in den Blickpunkt zu rücken ist der Trachtengruppe sehr wichtig. Da wird die Tracht auch schon mal bei privaten Unternehmungen angezogen und auf sich aufmerksam gemacht.

So ist Veronica Gronau mit ihrer Familie zur Hochzeit ihrer Nichte in die Schweiz gefahren. Die Nichte ist im Havelland geboren und in die Schweiz gezogen. Als Überraschung ist Veronica Gronau mit ihren anderen Nichten und der Schwiegertochter in der Tracht in der Kirche erschienen.

„Auch wenn Trachten in der Schweiz nichts Außergewöhnliches sind, stand ich sehr im Mittelpunkt. Ich durfte auch eine Rede in der Kirche halten. Das war für mich ein sehr schöner Moment und eine Freude für das Brautpaar“, erzählt Veronika Gronau.

Auch Gudrun Lewwe fühlt sich in der Tracht richtig wohl. „Ich erinnere mich noch als ich für die „Goldene Henne“ Karten bekommen habe. Dort bin ich dann mit der Tracht über den Roten Teppich marschiert. Das hat schon für Aufsehen gesorgt. So sind auch Täve Schur und Kai Pflaume auf mich aufmerksam geworden. Ich musste erzählen was, das für eine Tracht ist und wo ich herkomme. Die Tracht ist für mich ein Stück Lebensgefühl“, erzählt Gudrun Lewwe.

Für Gudrun Lewwe ist die Tracht ein Lebensgefühl. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch zu anderen privaten Veranstaltungen wie Geburtstage, Goldene Hochzeiten oder anderen Festen wurde die Trachtengruppe schon gebucht, um dort ihre Tänze vorzuführen. Sie haben fünf Tänze einstudiert. Darunter natürlich auch die Brandenburg Hymne „Märkische Heide“.

„Kurz vor anstehenden Auftritten treffen wir uns dann, um nochmal richtig zu üben. Leider ist wegen der Corona-Pandemie zurzeit nichts los“, erzählt Gudrun Lewwe.

Den größten Termin, den die Trachtengruppe Garlitz hatte, war vor dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, als er die Erntekrone der Landfrauen in Ribbeck entgegennahm. „Das war schon ein tolles Gefühl neben der Erntekrone und dem Bundespräsidenten zu stehen“, erinnert sich Gudrun Lewwe.

Garlitzer Trachtengruppe beim Erntefest in Ribbeck. Quelle: privat

Kreativ sind die Frauen der Trachtengruppe Garlitz natürlich auch. Gemeinsam mit den Frauen der Sportgemeinschaft Garlitz fertigen sie regelmäßig eine eigene Erntekrone, mit der es dann zum Umzug durchs Dorf geht.

Ob die Frauen der Garlitzer Trachtengruppe in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen öffentlich feiern können, steht wegen Corona in den Sternen. Stolz auf das geleistete und ihr Dorf dürfen sie auf jeden Fall sein.

„Wenn es Corona wieder möglich macht, werden wir unsere Heimat wieder in unseren Trachten präsentieren und die Menschen dazu animieren ins schöne Havelland mit seiner idyllischen Natur zu kommen“, blickt Gudrun Lewwe nach vorn. „Auch den Jüngeren im Dorf wollen wir für unsere Trachten begeistern. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen der unser Hobby und die Tradition später weiterführt.“

Von Jürgen Ohlwein