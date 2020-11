Rathenow

Im Westhavelland ist nicht erkennbar, dass es wegen Corona mehr Sterbefälle gibt. Das schicken Uwe Schnee und Denis Mai vom Rathenower Bestattungshaus Schnee vorweg, wenn man sie nach den Auswirkungen der Pandemie auf ihre Arbeit fragt. „ Trauerfeiern können stattfinden“, sagt Uwe Schnee, „aber es gibt Einschränkungen auf allen Friedhöfen.“ Ihre Tätigkeit sei schwieriger geworden, denn es gebe keine einheitlichen Regeln. Außerdem müsse damit gerechnet werden, dass sich die Bestimmungen schnell ändern.

In der Trauerhalle auf dem Rathenower Weinberg-Friedhof lässt die Stadt maximal zehn Personen zu. Wenn mehr Trauergäste kommen, müssen die überzähligen draußen bleiben. Das Bestattungshaus sorgt dafür, dass Musik und die Rede nach draußen übertragen werden. In der Halle sind die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Für Bestattungen in geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. In der Auferstehungskirche ist es ähnlich.

Uwe Schnee (rechts) und Denis Mai vom Rathenower Bestattungshaus Schnee. Quelle: Bernd Geske

Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Rathenow-West darf auch genutzt werden. Auf den anderen drei Friedhöfen der Stadt in Göttlin, Neufriedrichsdorf und Steckelsdorf gibt es keine Halle.

Die Stadt Premnitz hat wegen Corona ihre drei Trauerhallen auf dem Waldfriedhof, in Döberitz und Mögelin gesperrt. Alle Trauerfeiern finden dort unter freiem Himmel statt. Es gibt die Möglichkeit, den Sarg oder die Urne vor der Trauerhalle oder am Grab aufzubahren, sagt Uwe Schnee. Das Bestattungshaus Schnee biete außerdem an, die Urne im Bestattungswagen aufzubahren. Das sei eine Variante, die in letzter Zeit häufiger gewählt werde.

In letzter Zeit wird die Variante häufiger genutzt, eine Urne im Bestattungswagen aufzubahren. Quelle: Bestattungshaus Schnee

In der Gemeinde Milower Land gibt es in fast allen Orten Trauerhallen. In Milow darf die Halle genutzt werden, dafür lässt die Gemeinde maximal acht Personen zu. Ob und wie die Trauerhallen in den anderen Orten genutzt werden dürfen, entscheidet die Friedhofsverwaltung.

Auch in den Orten des Amtes Nennhausen dürfen die Trauerhallen auf den Friedhöfen grundsätzlich genutzt werden. Was zugelassen wird, ist je nach Zuständigkeit mit der Evangelischen Reformationsgemeinde Westhavelland oder der Amtsverwaltung abzustimmen. Im Amt Rhinow dürfen Trauerhallen auch grundsätzlich genutzt werden, die Abstimmung ist hier mit der Amtsverwaltung vorzunehmen.

Draußen keine Maskenpflicht

Wenn die Trauerfeiern unter freiem Himmel stattfinden, gibt es keine Maskenpflicht. Das Tragen wird vom Gesundheitsamt des Landkreises aber empfohlen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter für Menschen, die nicht aus einem Haushalt kommen, ist natürlich einzuhalten.

Wie Uwe Schnee und Denis Mai berichten, hat sich das Verhalten der Trauergäste verändert, nachdem Corona sich ausbreitet. Der mitfühlende Händedruck oder die innige Umarmung seien fast überhaupt nicht mehr zu sehen, sagen sie. Das Gebot, den Sicherheitsabstand einzuhalten, mache es auch für die Beschäftigten des Bestattungsunternehmens viel schwieriger, ihre persönliche Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen.

Viel weniger Trauergäste

Die Menge der Trauergäste auf den Feiern ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit erheblich geringer geworden. Es kommen viel weniger ältere Menschen und auch die Anzahl der Trauergäste, die aus größerer Entfernung anreisen, hat deutlich abgenommen.

Müsste das Bestattungshaus einen Verstorbenen abholen, der Corona hatte, wären strenge Schutzvorschriften einzuhalten, sagt Uwe Schnee. Schutzhandschuhe würden die Beschäftigten sowieso immer tragen. Bei Corona müssten sie außerdem noch Schutzanzüge, Spezialmasken und Füßlinge anziehen.

Verstorbene, die Corona hatten, müssten in eine spezielle, verschließbare Verstorbenenhülle aus Kunststoff gelegt werden. Bis zur Beisetzung müssten sie dort drin bleiben. Eine Aufbahrung und das Anziehen anderer Kleidung seien nicht gestattet.

Von Bernd Geske