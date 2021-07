Rathenow

Marina Kottmann hat alle Hände voll zu tun. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Orangen, Kartoffeln und Bananen müssen ausgepackt werden, der große Kühlschrank ist zu bestücken, die Lebensmittel kommen in große Kisten. In wenigen Minuten kommen die ersten Kunden in den Tafelladen am Körgraben. Und bis dahin muss alles stehen. Denn um eine reibungslose Waren-Ausgabe hinzubekommen, muss das Tafel-Team gut organisiert sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 1998 gibt es den Tafelladen in Rathenow. Die Idee stammt ursprünglich aus Amerika, in Deutschland wurde der erste Tafelladen im Jahr 1993 in Berlin gegründet. Das Prinzip ist schnell erklärt: Qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden dürfen, werden in Läden eingesammelt und an Bedürftige verteilt. Zum Empfang berechtigt sind Empfänger von Hartz IV oder von Sozialgeld. Die Abgabe erfolgt kostenlos oder, wie in Rathenow, gegen einen symbolischen Betrag.

Ohne Ehrenamtler geht es nicht

Eine fest angestellte Mitarbeiterin ist im Verein tätig. Und immer wieder kommen staatlich geförderte Kräfte zum Einsatz. Aber der Großteil der Arbeit ruht auf den Schultern von Ehrenamtlern. „Den Laden würde es ohne ehrenamtliches Engagement nicht geben“, sagt Henriette-Meier-Ewert, seit der Gründung Vorsitzende des Rathenower Tafel Vereins.

Molkereiprodukte kommen in den großen Kühlschrank. Quelle: Markus Kniebeler

Marina Kottmann ist eine jener Säulen, auf denen die Rathenower Tafel ruht. Und sie weiß, wie es sich anfühlt, wenn das Geld so knapp ist, dass man sich die Waren im Supermarkt nicht immer leisten kann. Denn die 61-Jährige ist seit Jahren selber Hartz IV-Empfängerin.

In ihrem ursprünglichen Beruf – Industrielackiererin – war nach der Wende Schluss. Zehn Jahre lang arbeitete sie dann bei einem Reiseunternehmen. Als die Knochen und Gelenke nicht mehr mitmachten – Rheuma –, rutschte sie in die Arbeitslosigkeit. Hangelte sich von einer Umschulung zur nächsten. Aber eine feste Anstellung sprang dabei nicht mehr heraus. „Große Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe ich nicht mehr, in meinem Alter und mit meiner Krankheit“, gibt sie unumwunden zu.

Bloß nicht rumsitzen

Nun hätte sie den Kopf in den Sand und ihre Tage auf dem Sofa vor dem Fernseher verbringen können. Hat sie aber nicht getan. „Zu Hause rumsitzen ist nichts für mich“, sagt sie. „Ich muss unter Leute.“

Und so kam es, dass sie eines Tages, als sie in der Warteschlange des Tafelladens stand, den Entschluss fasste, dort mitzuhelfen. Nach einem kurzen Gespräch mit der Vorsitzenden wurde der Plan Realität. Rund fünf Jahre ist das jetzt her.

Henriette Meier-Ewers, Vorsitzende des Rathenower Tafel-Vereins. Quelle: Markus Kniebeler

Seitdem hat Marina Kottmann ihren Entschluss nicht einmal bereut. An zwei Tagen in der Woche steht sie jeweils zwischen sechs und sieben Stunden im Laden und kümmert sich mit ihren Mitstreitern dar-um, dass die Lebensmittel ausgepackt, kontrolliert und an die Kunden verteilt werden. „Das schlaucht manchmal ganz schön“, sagt Kottmann. Aber das Gefühl, anderen zu helfen, entschädige für die Anstrengungen.

Es sei einfach schön, zu erleben, wie dankbar manche Kunden sind, wenn sie ihre Tüte mit Lebensmitteln erhalten, sagt sie. Natürlich komme es auch vor, dass Menschen aggressiv und unhöflich auftreten. Aber warum solle es bei der Tafel-Kundschaft anders sein als in anderen Bereichen der Gesellschaft?

Erfüllende Arbeit im Team

Neben dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, ist es die Arbeit im Team, die Marina Kottmann gefällt. „Hier rackert jeder für jeden“, sagt sie. „Das ist wie eine große Familie.“ Und deshalb denkt sie auch gar nicht daran, ihr Ehrenamt an den Nagel zu hängen. „So lange meine Knochen mitmachen, komm’ ich her“, sagt sie. „Auf dem Sofa sitzen kann ich noch lange genug.“

Von Markus Kniebeler