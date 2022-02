Truppenübungsplatz: Rathenower Stadtverordnete beantragen Schallmessung

Rathenow

Der Schießlärm, der vom Truppenübungsplatz in Klietz ausgeht, war Ende des vergangenen Jahres ein viel diskutiertes Thema im Westhavelland. Nachdem Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger einen Beschwerdebrief über das Lärmmanagement des Truppenübungsplatzes an das Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Sitz in Bonn gerichtet hatte, fanden in der Klietzer Kaserne mehrere Zusammenkünfte zwischen Vertretern der Bundeswehr und Politikern der Region statt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem dieser Gespräche hatte der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Linke) angeregt, an ausgewählten Orten der Anrainerkommunen Schallmessanlagen über einen längeren Zeitraum zu installieren. Eine solche „orientierte Schallpegelmessung“ – so der Fachbegriff – ermögliche es, verlässliche Daten zu sammeln, die Rückschlüsse auf die Lärmspitzen zulassen.

Auftrag für den Bürgermeister

Dieser Vorschlag wurde von den Rathenower Stadtverordneten aufgegriffen. Am Mittwoch beauftragten sie den Bürgermeister, eine solche Messung bei der Bundeswehr zu beantragen. Nach Willen der Abgeordneten soll die Messung in der zweiten Hälfte dieses Jahres stattfinden, weil erfahrungsgemäß die Übungsintensität auf dem Klietzer Gelände zum Jahresende zunehme.

Antrag an Amt in Bonn

Der Antrag ist nach Auskunft von Hauptmann Patrick Becker, dem Presseverantwortlichen des Truppenübungsplatzes, nicht an die Klietzer Kommandantur, sondern an das oben erwähnte Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn zu stellen.

Dort werde dann entschieden, ob eine solche Messung angesetzt werde. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen diese stattfinde. Außerdem seien ganz praktische Fragen zu klären. Etwa die, wann die Messgeräte verfügbar seien. Denn die Anzahl der Geräte sei begrenzt, sodass eine Messung mit einem gewissen Vorlauf geplant werden müsse.

Schallprognose per Computer

Nach Auffassung der Klietzer Kommandantur ist eine solche Messung nicht unbedingt erforderlich. Denn die Schallbelastung der Anrainerkommunen werde mittels eines speziellen Computerprogramms berechnet. Demnach habe es im vergangenen Jahr an lediglich sechs Tagen eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte gegeben. Viel weniger, als erlaubt. Der aktuellen Rechtslage zufolge dürfen die Grenzwerte an 18 Tagen im Jahr überschritten werden.

Von Markus Kniebeler