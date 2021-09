U18-Wahl: So hat Rathenows Jugend gewählt

Rathenow

Eine Woche vor der Bundestagswahl am 26. September konnten am Freitag in Rathenow Jugendliche wählen. Das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) hatte mit Unterstützung der Kreissportjugend Havelland, des Seniorenrats und des Aktionsbündnisses vor der Bürgelschule, dem Jahngymnasium und in der Förderschule Pestalozzi Wahllokale aufgebaut.

Bereits am Montag gaben etwa 100 Schülerinnen und Schüler in der Duncker-Oberschule ihre Stimme ab. Damit beteiligt sich das KiJuPa an der bundesweiten Aktion „U18“ des Vereins Deutscher Bundesjugendring. Diese soll Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren die Möglichkeit geben, sich selbstbestimmt und selbstbewusst politisch ausdrücken. „Jeder Schüler aber auch jeder der an unseren simulierten Wahllokalen vorbeiläuft, kann mitmachen. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer noch keine 18 Jahre alt sind“, erklärt Rathenows Jugendkoordinator Tilo Windt.

„Show-down im Wahlkreis 60“

Anders als am 26. September bekamen die Schüler allerdings nur einen Stimmzettel und zwar den mit der Zweitstimme. Auf diesem waren alle Parteien vertreten, die auch zur Bundestagswahl im Land Brandenburg antreten. Vor der Bürgelschule konnten die Jugendlichen in sechs Wahlkabinen von 9 bis 15 Uhr ihr Kreuz mache. Diese Möglichkeit nutzte auch Hannah Otto. „Ich finde es super, dass wir auch wählen können. So kann ich mal erleben, wie so eine Wahl abläuft“, bemerkte die Schülern.

Am Jahngymnasium konnten die unter 18-Jährigen von 10 bis 15 Uhr ebenfalls in sechs Wahlkabinen abstimmen. Und an der Förderschule Pestalozzi hatten die Helfer von 8.50 bis 10.30 Uhr drei Kabinen im Schulgebäude aufgebaut. „Auch Grundschüler dürfen wählen“, betont der Jugendkoordinator. Um 17 Uhr werden im Rideplatzbüro die Wahlurnen geöffnet. Mit der Teilnahme an der U-18-Wahl endet der dritte Teil des KiJuPa-Projekts „Show-down im Wahlkreis 60“. Zuvor hatte das KiJuPa bereits Schüler zu Wahl-Workshops eingeladen und zusammen mit der MAZ ein Wahlforum mit den Einzelkandidierenden veranstaltet.

Der Endstand – 439 Stimmen (Top 6): 1. CDU (17,3 %), 2. AfD (14,8), 3. FDP (14,1%), 4. SPD (13,7), 5. Die Linke (10,7%), 6. Die Grünen (8,9 %).

Von Christin Schmidt