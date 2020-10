Übermittlungsfehler legte Rathenower Kita lahm

Rathenow

Die ganze Aufregung um einen Corona-Fall im Hort der Schollgrundschule, die Eltern, Erzieher und Kinder tagelang beschäftigt hat, hätte nicht sein müssen. Wie sich jetzt herausgestellt hat, war die angeblich positiv getestete Erzieherin gar nicht an Corona erkrankt. Sondern bei der Übermittlung des Testergebnisses hat es einen folgenschweren Fehler gegeben.

Nach Auskunft von Norman Giese, Pressesprecher des Landkreises, hat das Labor, das den Test durchgeführt und am Mittwoch das positive Testergebnis an das Gesundheitsamt übermittelt hatte, den Befund am Freitag zurückgezogen und korrigiert.

Panne im Labor

Nun wird gerätselt, wie es zu der Panne kommen konnte. Tatsache ist, dass die Rathenower Verwaltung am Mittwochmorgen darüber informiert wurde, dass eine Horterzieherin der Schollschule positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. Daraufhin wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine Reihe von Schutzmaßnahmen ergriffen. Die von der Erzieherin betreuten Kinder wurden vom Hortbetrieb ausgeschlossen, alle Kolleginnen in häusliche Quarantäne versetzt. Durch Umsetzung von Erzieherinnen aus anderen Kitas konnte ein Notbetrieb organisiert werden.

Am Freitag habe, so Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben, das Gesundheitsamt die Stadt Rathenow dann darüber informiert, dass es sich bei der ursprünglichen Nachricht um einen Übermittlungsfehler gehandelt habe. Mit anderen Worten: Die besagte Erzieherin ist nicht und war nicht an Corona erkrankt.

Rückkehr zum Regelbetrieb

„Am Montag haben wir die Eltern darüber informiert, dass der Hort der Schollschule zum Regelbetrieb zurückkehren kann“, sagte Erben. Die Quarantäne-Verfügung für die Erzieherinnen sei aufgehoben worden, alle Kinder dürften ohne Einschränkungen in den Hort zurückkehren.

„Die Stadt Rathenow bedauert die Unannehmlichkeiten, die sich für die Familien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hortes aus der fehlerhaften Testung und den daraus folgenden Konsequenzen ergeben haben“, so der Bürgeramtsleiter.

Erben bat die Betroffenen um Verständnis für das Handeln der Stadt. „Als Verwaltung hatten wir nach Übermittlung des positiven Ergebnisses keine Wahl“, sagte er. „Die Einschränkungen des Betriebs der Einrichtung dienten ausschließlich dem Schutz der Gesundheit der Kinder und aller beteiligten Personen.“

Von Markus Kniebeler