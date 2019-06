Rathenow

Der Uferweg am Rathenower Stadtkanal, dem rund 130 Meter zu einem echten Rundweg fehlen, soll fertiggestellt werden. In ihrer Sitzung am 19. Juni vergaben die Rathenower Stadtverordneten die Aufträge für das Vorhaben, das rund vier Jahre auf Eis gelegen hat.

Rückblende in das Jahr 2015: Die Pläne für den Lückenschluss am Stadtkanal waren gemacht, das Geld war zurückgelegt, die Aufträge sollten vergeben werden – doch dann startete im Sommer die große Debatte über den Rathausstandort in Rathenow.

Geld umgeleitet

Und weil damals der Umbau der alten Brauerei die erste Wahl war, wurde das für den Uferweg reservierte Geld kurzerhand in das Brauerei-Vorhaben umgeleitet.

Die Rathausträume sind längst geplatzt. Doch zum Lückenschluss soll es noch kommen. Dazu soll ein rund 130 Meter langes Wegstück neu gebaut werden. Und zwar soll der Weg vom Anleger unterhalb des Rewe-Parkplatzes in nordwestlicher Richtung bis zu dem Stichkanal führen, der auf Höhe der Kleinen Waldemarstraße vom Stadtkanal abzweigt.

Um die Lücke zu schließen, muss dieser Stichkanal mit einer Brücke versehen werden. Wenn die installiert ist, wird es auf beiden Seiten des Stadtkanals zwischen der Schleusenbrücke und der Jederitzer Brücke einen Fußweg geben.

Fußgänger und Radfahrer können dann den besagten Kanalabschnitt zwischen den beiden Brücken umrunden.

Pläne in der Schublade

Weil die Pläne bereits fertig sind, bedarf es nun keines großen Vorlaufs mehr. Die Herstellung des Wegstücks zwischen dem Rewe-Pakplatz und dem Stichkanal ist ohnehin alles andere als kompliziert. Auf der uferabgewandten Seite soll ein Stabgitterzaun errichtet werden, um den Weg von dem dahinter liegenden Grundstück anzugrenzen.

Ein bisschen diffiziler dürfte der Brückenschlag werden. Zwar ist das eigentliche Brückenbauwerk mit einer Länge von rund zwölf Metern und einer Breite von 2,50 Metern nicht gerade ein Monstrum. Die Brücke wird vorgefertigt und als Ganzes auf die Widerlager gehoben.

Schwierige Bodenverhältnisse

Der aufwendigste Part des Bauvorhabens wird die Befestigung der Widerlager sein. Weil der Boden rund um den Stichkanal nass und schwammig ist, müssen Bohrpfähle bis zu 15 Meter tief in das Erdreich getrieben werden, um den Lagern die nötige Stabilität zu geben.

Rund 450 000 Euro sind für die Installation der Brücke und den Bau des fehlenden Gehwegstücks veranschlagt. Beginnen sollen die Arbeiten im Spätsommer. Eröffnet wird der Rundweg aller Voraussicht nach im kommenden Frühjahr.

Von Markus Kniebeler