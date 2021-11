Nennhausen

Ulrike Platz hat ihr Atelier im idyllischen Havelland auf Schloss Nennhausen. Das Schloss Nennhausen war schon immer ein Ort der Leichtigkeit und schönen Künste. „Hier habe ich die Ruhe und Muße, mich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren und mich von der Schönheit und der Geschichte des Schlossparks inspirieren zu lassen“, so Ulrike Platz.

Ulrike Platz ist in Solingen geboren und in Neuss aufgewachsen. Schon als Kind und Jugendliche hat die heute 69-Jährige ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckt. „Zu meinem 16. Geburtstag bekam ich meinen ersten Öl-Malkasten geschenkt. Damit malte ich auch gleich mein erstes Gemälde. Das Bild und der Öl-Malkasten sind noch immer in meinem Besitz“, erzählt Ulrike Platz.

Ausbildung in Textilgestaltung

Eigentlich wollte Ulrike Platz eine künstlerische Ausbildung machen. Das war den Eltern damals nicht recht. Sie wollten, dass ihre Tochter erst einmal etwas Bodenständiges lernt. „Ich machte eine Ausbildung für das Lehrfach Textilgestaltung und habe mich auf den künstlerischen Umgang mit textilem Material fokussiert. Allerdings war meine Passion schon immer das Malen“, erzählt Ulrike Platz.

Beruflich zog es Ulrike Platz nach Berlin. Hier hat die Künstlerin zusammen mit dem Textilkünstler Rolando Rassmusen in einer Textilkunstgalerie ihre Werke ausgestellt. In dieser Zeit hat Ulrike Platz auch den Preis des Kunsthandwerks des Landes Berlin bekommen.

Ulrike Platz in ihrem Atelier in Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine Zeit lang hat sich die Künstlerin mit dem Herstellen von Patchwork-Arbeiten beschäftigt. „Ich habe Patchwork-Decken genäht. Damals habe ich eine Anzeige geschaltet und speziell nach alten Schlipsen gesucht, um daraus eine Patchwork-Decke zu nähen. Viele ältere Witwen aus Berlin haben mir damals die Schlipse ihrer verstorbenen Männer geschickt. So entstand eine tolle Patchwork-Decke aus Witwenschlipsen.“

Acrylmalerei für sich entdeckt

1998 begann Ulrike Platz, sich mit Acrylmalerei zu beschäftigen und besuchte verschiedene Workshops und Akademien in ganz Deutschland zu dem Thema. Zwischenzeitlich lebte sie wieder in ihrer Heimat.

2004 lernt die Künstlerin ihren Mann kennen. Mit ihm entschloss sich Ulrike Platz 2014 wieder nach Berlin zu ziehen. „Da mein Mann leidenschaftlicher Jäger ist, suchten wir etwas im Umland. Wie der Zufall es wollte, fanden wir in der Zeitschrift ,Wild und Hund’ eine Anzeige für die Wohnung im Schloss Nennhausen“, so Ulrike Platz.

Der Mann der Künstlerin war es schließlich auch, der ihr Interesse auf Afrika gelenkt hat. „Mein Mann war zehn Jahre in der Entwicklungshilfe in Namibia tätig. So haben wir beschlossen, dass wir Teile des Jahres in Afrika verleben wollen“, erzählt Ulrike Platz.

Im Winter nach Namibia

Immer im Winter, wenn es in Nennhausen kalt ist, zieht es das Paar nach Windhoek in Namibia, wo die afrikanische Landschaft die Künstlerin zusätzlich inspiriert. Hier hat sie auch ein kleines Atelier auf einer Farm in Otjituezu in der Nähe von Windhoek eingerichtet. „Mein Atelier ist ein alter Straußenstall, den ich mir zurechtgemacht habe. Sogar einen Gast, der mir bei der Arbeit über die Schultern schaut, habe ich hier. Es ist eine Schleiereule. Das ist auch gut. Ich habe Angst vor Mäusen. Die Eule frisst die alle weg“, erzählt Ulrike Platz.

Eule im Atelier von Ulrike Platz in Namibia. Quelle: privat

Das ist aber nicht die einzige Erinnerung, die Ulrike Platz mit Tieren in Afrika verknüpft. „Einmal hat das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung eine Gepardin mit einer Lebendfalle gefangen, um sie mit einem Sender zu versehen. Als sie wieder frei war und einige Tage vergangen waren, war die gleiche Gepardin wieder in der Falle. Ich informierte die Leute. Die waren aber nicht mehr da. Als sich herausstellte, dass es dieselbe Gepardin war, sagten die zu mir, ich könne die Gepardin freilassen. Da habe ich erstmal geguckt. Ein Farmmitarbeiter hat sich dann auf den Käfig gestellt und hat das Gitter geöffnet. Ich bin sicherheitshalber im Auto geblieben“, so Ulrike Platz.

Wenn es dann auch in Deutschland wieder etwas wärmer wird, kommt das Ehepaar wieder zurück nach Nennhausen. Wo es dann wieder heißt, Ausstellungen und Workshops zu organisieren und im heimischen Atelier zu malen. „Leider hatte ich aufgrund von Corona in den vergangenen zwei Jahren kaum Ausstellungen. Ansonsten nehme ich auch immer am Tag des offenen Ateliers teil.“

Das Atelier von Ulrike Platz in Namibia. Quelle: privat

Malgruppe in Nennhausen

Auch eine kleine Malgruppe hat Ulrike Platz in Nennhausen ins Leben gerufen. „Wir sind vier Menschen, die zusammen malen. Da kann man sich auch sehr gut über die Bilder austauschen und sie besprechen. Zwei neue Leute haben sich auch schon angemeldet.“

In einer Schublade, was ihre Malerei betrifft, will sich Ulrike Platz nicht stecken lassen. Deshalb gibt sie ihren Bildern auch keine Namen. „Der Betrachter soll selbst etwas in den Bildern sehen oder entdecken. Wenn ich den Bildern einen Namen geben würde, dann wäre der Blickwinkel des Betrachters vorgegeben und in eine Richtung gelenkt. Das würde seine Fantasie einschränken“, so die Künstlerin.

Auch wann ein Bild fertig ist, hängt bei Ulrike Platz immer von bestimmten Sachen ab. Besonders auch vom Empfinden der Künstlerin. „Um es mit den Worten von Damien Hirst zu sagen: ‚Das Bild ist fertig, wenn es mich nicht mehr ärgert‘“.Hirst ist ein britsicher Maler.

Von Jürgen Ohlwein