Umbau der alten Rathenower Brauerei vor dem Aus

Die ehrgeizigen Pläne für die Entwicklung des alten Rathenower Brauerei-Areals sind gestoppt. Nach Auskunft von Sebastian Wagner, einem der beiden Geschäftsführer der Braulab GmbH, die das Vorhaben umsetzen wollte, befindet sich die Gesellschaft in Insolvenz. Der Insolvenzverwalter werde nun versuchen, die Immobilie zu vermarkten.

Die Nachricht ist für alle, die eine Belebung der innerstädtischen Brache herbeisehnen, ein Schock. Völlig überraschend kommt sie allerdings nicht. Bereits im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass innerhalb der Gesellschaft ein Richtungsstreit entbrannt war. Während Wagner und sein Kompagnon Andreas Weigelt das Vorhaben verwirklichen wollten, verfolgte eine andere Fraktion in der Gesellschaft das Ziel, das Ensemble möglichst schnell zu veräußern.

Richtungsstreit in der Gesellschaft

Dieser Konflikt hat sich im Verlauf des vergangenen Jahres weiter zugespitzt. Versuche von Wagner und Weigelt, die bisherigen Partner aus der Firma herauszukaufen und das Projekt in Eigenregie weiterzuführen, scheiterten Wagner zufolge an „vertraglich nicht akzeptablen Konditionierungen“ der Gegenseite. Der Insolvenzantrag sei ohne seine, Wagners, Zustimmung gestellt worden. „Andreas Weigelt und ich haben diesen Schritt mit allen uns möglichen wirtschaftlichen und rechtlichen Mittel bekämpft“, so Wagner im MAZ-Gespräch. Am Ende habe man den Insolvenzantrag nicht verhindern können.

Haben bis zuletzt für die Umsetzung ihres Konzeptes gekämpft: Andreas Weigelt (li.) und Sebastian Wagner. Quelle: Markus Kniebeler

Dabei hatte alles so verheißungsvoll begonnen. Als der Stadtplaner Sebastian Wagner, der seit einigen Jahren in Rathenow lebt, das Brauerei-Gelände zum ersten Mal sah, erkannte er sofort das Potenzial, das in der Brache schlummerte. Er entwickelte einen Plan zur Wiederbelebung des Grundstücks, der die Sanierung der alten, denkmalgeschützten Backsteinbauten mit dem Neubau von Wohnungen kombinierte.

Gründung der Braulab GmbH

Um das Grundstück zu erwerben und seine Konzeptidee zu verwirklichen, gründete Wagner Anfang des Jahres 2019 die Braulab GmbH und holte sich Partner ins Boot, die bereit waren, das notwendige Kapital beizusteuern. Wenig später wurde der Kauf des Geländes besiegelt.

Im Sommer 2019 stellten Wagner und Weigelt im Rathenower Bauausschuss ihre Pläne vor. Bis zu 100 neue Wohnungen sollten entstehen, dazu – in den historischen Gebäudeteilen – ein kleines Hotel, Veranstaltungsräume, Wellnessbereiche, ein Hofladen und ein Restaurant.

Zustimmung im Bauausschuss

Obwohl mancher Stadtverordnete ob der Größe des Vorhabens ungläubig den Kopf schüttelte, stießen das Konzept und der Enthusiasmus, mit dem die Autoren es vortrugen, auf große Zustimmung. Auch von der Stadtverwaltung wurde das Projekt wohlwollend begleitet.

Danach begann Wagner, die ersten Hürden auf dem Weg zu einer Baugenehmigung aus dem Weg zu räumen. Ließ Gutachten erstellen, stellte eine Bauvoranfrage, verhandelte mit Behörden.

Scott Keeley, Bildhauer aus Amerika, arbeitete im Sudhaus Brauerei an einer Installation. Quelle: Markus Kniebeler

Parallel dazu versuchte er, die seit Jahrzehnten leerstehenden Räume mit Leben zu füllen. Der amerikanische Bildhauer Scott Keeley schuf im alten Sudhaus eine Installation, die Rathenower im Rahmen einer kleinen Vernissage begutachten konnten. In der ehemaligen Mälzerei gab es Tanz, Lesungen und Ausstellungen. Kreative aus aller Welt kamen nach Rathenow, um sich vom Charme des historischen Ortes inspirieren zu lassen. Auch für das Jahr 2020 waren jede Menge Aktionen geplant, die aber von der Corona-Pandemie zunichte gemacht wurden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Als ein Teil der Gesellschaft die Immobilie, deren Wert allein durch die beschriebenen Aktivitäten gesteigert worden war, veräußern wollte, waren Wagner und Weigelt noch optimistisch, das Unheil abwenden zu können. Und selbst jetzt, da ihnen das Heft des Handelns aus der Hand genommen ist, geben sie sich nicht geschlagen. „Wir sind weiterhin von dem Konzept überzeugt“, so Wagner. Sollte sich eine wie auch immer geartete Chance ergeben, an der Umsetzung mitzuarbeiten, werde man diese nutzen.

„Das Konzept war in Ordnung, die Immobilie hat Potenzial“, sagt Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. Quelle: Rüdiger Böhme

Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann, der am Montag über die Insolvenz informiert worden war, machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Das hört sich nicht gut an“, so seine erste Reaktion. „Das Konzept war in Ordnung, die Immobilie hat Potenzial.“ Nun müsse man abwarten, wie das Insolvenzverfahren ausgehe. „Vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, die Pläne zu verwirklichen.“ Er hoffe jedenfalls, so Goldmann, dass das Brauerei-Areal als Ganzes entwickelt und nicht in Einzelteile zerschlagen werde.

