Umweltschutz von Rathenow bis München: Superhelden starten  Bückathon

Rathenow

Laufen, sich bücken und alles, was nicht auf Gehwege, in Grünanlagen, Parks und an Straßenränder gehört, aufsammeln – das ist das Konzept des ersten Bückathons. Dahinter verbirgt sich eine bundesweite Aufräumaktion, zu der die Stinknormalen Superhelden für Sonnabend, 7. Mai aufrufen.

Nach zahlreichen „Müllmobbing“-Aktionen in der havelländischen Kreisstadt und der Schande der Girlande, die die Stinknormalen Superhelden im letzten Jahr in Rathenow spannten, lädt die bunte Truppe nun zum Bückathon. Ähnlich wie bei einem Marathon bekommen die Teilnehmer Laufnummern. Allerdings gilt es bei dieser Aktion nicht, 42 Kilometer so schnell wie möglich zurückzulegen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Bückathon geht es viel entspannter zu. Auf einer Strecke von einem Kilometer gehen die Teilnehmer in den Bückmodus und befreien Straßen, Wege und Parks von umherliegendem Müll. Dabei geht es nicht darum, wer am schnellsten ist. Vielmehr kommt es darauf an, die Strecke so gut es geht von Müll zu befreien. Dafür lassen sich die Superhelden und ihre zahlreichen Helfer ein, zwei Stunden Zeit. Schließlich soll das ganze Spaß mache und nicht in Stress ausarten.

Köln und Osnabrück, Brandenburg und Rathenow räumen auf

Nicht nur in Rathenow werden am 7. Mai rund 50 Freiwillige in die Hocke gehen. Auch in anderen Städten folgt man dem Aufruf der Stinknormalen Superhelden. In Köln geht der Verein „Die Krake“ mit ihren Unterstützern an den Start. Die City Cleaners Germany sind dabei, ebenso Cleanup Refrath. In Stuttgart steht das Cleanup Network in den Startlöchern, auch in Bremen, Osnabrück, Brandenburg und Langquaid in Bayern begeben sich Menschen in die Hocke.

Sogar Checker Julian von der gleichnamigen KiKa-Wissenssendung sammelt in München. „Und wir sind im Havelland in Rathenow und Großwudicke im Einsatz und starten darüber hinaus in Berlin Seite an Seite mit den Litterpickern“, verrät Initiator Katetschen Bernd. Er lädt alle, denen die Umwelt und die eigene Stadt am Herzen liegen, ein, sich am Bückathon zu beteiligen.

Jetzt anmelden für den Bückathon

„Wer am 7. Mai dabei ist, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Man trifft bei frischer Luft nette Leute, hat ein bisschen Bewegung und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Wenn man uns fragt, eine super Kombination“, erklärt Katetschen Bernd. Wer das genauso sieht wie der Superheld und selbst mitmachen möchte, hält sich am 7. Mai den Vormittag frei, schreibt eine E-Mail an: stinknormale-superhelden@gmx.de und bekommt eine Laufnummer.

Vielleicht finden sich ja noch Teilnehmer aus anderen Kommunen im Havelland. Denn je mehr Menschen mitmachen, umso sauberer wird die Umwelt.

Von Christin Schmidt