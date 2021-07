Unbekannter zieht in Göttlin eine Frau vom Rad

Göttlin

Ein offenbar verwirrter Mann hat am Sonnabend gegen 21.30 Uhr eine Frau auf einem Plattenweg in Göttlin vom Rad gezogen und sie zusammenhanglos beschimpft. Laut Polizei kam die 45-Jährige am Sonntag ins Polizeirevier nach Rathenow, und erstattete Anzeige gegen den Unbekannten.

Sie gab an, dass sie am Vorabend mit ihrem Fahrrad auf jenem Plattenweg fuhr, der von der Göttliner Chaussee in Richtung Steckelsdorf führt. Dabei soll ihr der Mann entgegengekommen sein. Als beide auf einer Höhe waren, soll der Unbekannte in ihr Fahrrad gegriffen und sie heruntergezogen haben.

Frau wurde leicht verletzt

Beim Handgemenge soll der Mann schließlich die Frau zusammenhanglos angeschrien und geschüttelt haben. Insgesamt habe der Mann dabei auf die Frau einen verwirrten Eindruck gemacht. Schließlich habe sie sich losreißen können und sei mit ihrem Rad geflüchtet. Die Frau wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die vor oder nach dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes haben. Dieser wird wie folgt beschrieben: zirka 30 bis 45 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftige, korpulente Statur. Er trug die Haare kurze – aschgrau bis dunkelblond – und hatte einen Dreitagebart. Insgesamt wirkte er ungepflegte, trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Sweat-Jacke. Der Mann sprach deutsch mit ortsüblichem Dialekt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee, 03322/27 50. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline