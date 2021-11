Rathenow

Mit seinem Audi wollte am Samstagabend ein 34-Jähriger von der Friedrich-Engels-Straße in die Berliner Straße in Rathenow einbiegen. Dabei kam es aus zu einem Zusammenstoß mit dem Kia eines 28-Jährigen, der auf der Berliner Straße in Richtung Bammer Landstraße fuhr.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kia-Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens, der zufällig am Unfallort war, kümmerte sich um den Mann. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline