Rathenow

Der 65-jährige Mann, der am 27. September am Alten Hafen in Rathenow mit seinem Pkw in die Havel gefahren war, ist am Mittwoch in einem Krankenhaus verstorben. Das hat die Pressestelle der Polizeidirektion West mitgeteilt.

Der Mann war von seinem Grundstück im Rückwärtsgang Richtung Stadtkanal gefahren, um einem anderen Auto Platz zu machen. Aus bislang unbekannten Gründen stoppte er nicht rechtzeitig und rutschte mit seinem Pkw in den Kanal. Er konnte nur durch den Einsatz von Polizei- und Rettungskräften aus dem versinkenden Fahrzeug gerettet werden.

Noch vor Ort wurde er reanimiert und dann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Mittwoch verstarb.

Von MAZ