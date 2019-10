Ungebrochener Andrang zum Weinfest

Rathenow

Neben dem traditionellen verkaufsoffenen Sonntag kam, wie bereits zur Frühlingsgalerie, nun also auch zum Weinfest der Samstag mit dazu. Trotz des wechselhaften Wetters – vor allem am späteren Nachmittag gab es immer wieder kurze, kleine Regenschauer, schlenderten am Sonntag sehr viele Rathenower und Gäste durch die Berliner Straße, über den Märkischen Platz und durch das City Center.

Stadt half aus

Veranstalter ist Veranstaltungsmanager Manfred Rücker in Kooperation mit den Unternehmern für Rathenow, dem City Center und dem Optikpark . Die Stadt Rathenow steht den Veranstaltern unterstützend zur Seite.

Zur Galerie In diesem Jahr feierten die Rathenower ihr 20. Weinfest. Erstmals fand die traditionelle Veranstaltung an zwei Tagen statt. Das war notwendig, um den eigenständigen Charakter des Festes zu betonen. Wäre das nicht gelungen, hätte der verkaufsoffene Sonntag möglicherweise gestrichen werden müssen.

Am Sonntag, 15 Uhr, eröffneten die Organisatoren, gemeinsam mit Bürgermeister Ronald Seeger, auf der Hauptbühne das Weinfest. Dazu brachte Weingott Bacchus wieder sein mit 60 Litern Rotwein gefüllten Weinfass. Der Wein wurde kostenlos ausgeschenkt. Und dann gab es einen ersten Hinweis auf die Carnevalssaison. Die Grüne Garde des Rathenower Carnevals Clubs zeigte zwei Tänze. So warben die jungen Tänzerinnen für die 52. Session des RCC.

So geht es weiter

Nach Schlüsselübergabe am 11.11., 11.11 Uhr, am Rathaus, veranstaltet der RCC am 23. November den dritten Festumzug mit mehreren Gastvereinen aus der Region durch die Stadt und lädt danach zur Fremdensitzung in das Havelrestaurant Schwedendamm ein.

Nur noch wenige Karten

Für diese erste Veranstaltung der Saison gibt es nur wenige Restkarten. Im Kostüm warben auch die Schauspieler des Theatervereins Zeitlos für ihre Aufführung „Fisch zu Viert“ am 8. März 2020 im Kulturzentrum.

Bürgermeister Ronald Seeger und Mitglieder vom Theaterverein Zeitlos. Quelle: Uwe Hoffmann

Auf dem Märkischen Platz und vor dem City Center bot der Weinhändler Pieroth aus Burg Layen bei Bad Kreuznach vor allem Weine aus verschiedenen Anbaugebieten Deutschlands an. Pieroth kommt seit zehn Jahren zum Rathenower Weinfest.

Aus Kalifornien

An weiteren Ständen gab es italienische Weine und Honigwein. Erstmals konnten die Gäste am Stand des Rathenower American Diners „American Monster“ kalifornische Rot- und Weißweine verkosten.

In die Geschäfte

Auch die Rathenower Einzelhändler luden ihre Kunden im Geschäft zu einem Glas Wein ein. Bei der Buchhandlung Tieke gab es wieder leckere Sauerkirsch-Bowle. Der Illustrator und Herausgeber heimatgeschichtlicher Bücher, Eugen Gliege, stellte seine neusten Bücher vor und signierte so auch das nach Theodor Fontanes „ Havelland“-Gedicht.

Mit dem Freizeithaus

Im City Center hatten die Kinder traditionell Gelegenheit, mit dem Kinder- und Jugendfreizeittreff „Freizeithaus Mühle“ zu basteln und sich am Stand des Grünen Klassenzimmers des Optikparks schminken zu lassen. Mehrere Fahrgeschäfte auf dem Märkischen Platz luden die kleinen Besucher an beiden Tagen ab 10 Uhr ein. Auf dem Platz vor der Hauptpost standen Sport und Spiel im Fokus.

Fußballfeld auf dem Märkischen Platz. Quelle: Uwe Hoffmann

Um bei der Tombola einen der vielen Sachpreise der Rathenower Einzelhändler und Dienstleister zu gewinnen, musste die Frage beantwortet werden, welche der Weinsorten Weißherbst, Merlot oder Riesling mit höherer Temperatur serviert werden. Die Antwort war der Merlot – ein Rotwein. Der Hauptpreis war ein Reisegutschein im Wert von 200 Euro.

Von Uwe Hoffmann