Rathenow

„Altes verändern, Neues erschaffen, damit man später nicht an meinem Grabe steht und daran zweifelt, ob ich je gelebt habe” – ein ziemlich starker Spruch, den Ingo Möhring zitiert. „Meister Möhring“ – so sieht er sich am liebsten betitelt und das hat Tradition.

Der Ursprung

Wie so vieles bei dem Rathenower Traditionskonditor. Was ursprünglich als kleine Keks-, Zwieback- und Honigkuchenfabrikation begann, ist eine von Rathenows bekannten Unternehmen. Bäcker- und Konditormeister Ingo Möhring blickt auf 111 Jahre Betriebsgeschichte zurück.

Zuerst Dauerbackwaren

Urgroßvater Wilhelm Saran begann 1908 mit Dauerbackwaren sein Geschäft in der Göttliner Straße. 22 Packerinnen packten dort Kekse ab, diese wurden zu einem großen Teil zum Wiederverkauf in die Umgebung und bis nach Berlin geliefert.

Hans-Joachim Möhring mit seiner Mannschaft im Frühjahr 1980. Quelle: Privat

Im selben Jahr wurde nebenan die Otto-Seeger-Grundschule erbaut. „Eine Schule und ein Bäcker - das hat schon immer funktioniert”, so Möhring. Im Zuge des 1. Weltkrieges stieg der Bedarf an Brot, sodass fortan die Keksproduktion weitestgehend eingestellt und überwiegend Brot gebacken wurde.

Zwischendurch verpachtet

Großvater Ernst Möhring führte das Geschäft als Bäckerei weiter, bis er zum 2. Weltkrieg eingezogen wurde. Zwischendurch wurde das Geschäft verpachtet, da es niemand weiterführen konnte. „Ich würde mich gern mit meinem Opa unterhalten über diese Zeit“, so der Konditor.

Die Übernahme

1959 übernahm der Sohn, Bäckermeister Hans-Joachim Möhring, das Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt begann er, Kuchen und Torten in sein Sortiment aufzunehmen. „Und dann hat er unter anderem das Tanzcafé, die Milchbar und das Hotel der Optik beliefert“, erzählt Möhring. Alles Rathenower Traditionsgastronomiebetriebe. Und ein Stück Geschichte. In der „Milchbar“ kann man jetzt italienisch dinieren, das Tanzcafé von damals gibt es nicht mehr – immerhin ist mit dem Angels ein Nachfolgebetrieb entstanden. Und das Hotel der Optik heißt inzwischen „Fürstenhof“.

In der Backstube gab es schon in den Anfangszeiten immer genug zu tun. Quelle: Privat

Bis 1995 führte Ingo Möhrings Vater das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau. Sein Sohn Ingo Möhring übernahm mit 27 Jahren die Bäckerei. Mittlerweile kann der Konditormeister auf einige Projekte zurückblicken. So wurde etwa zum zehnjährigen Bestehen des Potsdamer Sterncenters eine zehn Meter lange Torte nachts in dem Einkaufscenter gebaut. „Bisher war gab es noch nichts, was wir nicht umsetzen konnten”, so Ingo Möhring.

Schüler aus Polen und aus der Seeger-Grundschule Rathenow besiegelten ihre Partnerschaft neu. Mit dabei war der Priojektzirkus André Sperlich. Schulleiter Ralph Stieger (links) und Meister Ingo Möhring bedankten sich mit einer großen Torte im Zirkuszelt-Design. Quelle: Uwe Hoffmann

Zehn Jahre lang reiste er zum Tag der deutschen Einheit durch die Republik und vertrat das Land Brandenburg mit einem Caféhaus. In Paris kreierte Möhring für die Bundesgartenschau eine eigene Schokolade.

Idee und Tat

Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ist Ingo Möhring ebenfalls ein gern gesehener Gast. Er hat immer eine besondere Idee – und dank seines Teams wird aus dem Gedanken oft eine Tat.

Fünf Filialen

Inzwischen umfasst das Geschäft fünf Filialen und die Bäckerei, in denen rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Einführung des Mindestlohns war, wie für die Kollegen in der Branche, auch für Möhring nicht einfach. Für ein frisches Brot oder duftende Brötchen aus dem Ofen zahlen die Kunden aber gerne etwas mehr. Damit unterstützen sie das Fortbestehen des Bäckerhandwerks. „Es ist ein Stück heile Welt, das unsere Kunden in die Filialen lockt.” So sieht es Möhring noch immer.

Tolle Aktion: Bäcker Möhring packt mit seinem Team Weihnachtspakete für die MAZ-Zusteller. Quelle: Christin Schmidt

Bis zum Jahresende will Möhring ohne Plastikverpackungen verkaufen. „Wenn wir Spuren hinterlassen, sollten es keine Müllspuren sein“, so der Geschäftsführer. Zukünftig soll es die Möglichkeit geben, mit einem eigenen Becher den Kaffee zu erwerben.

Zukunftspläne

Für die Außenbereiche in der Göttliner Straße und der Mittelstraße ist eine Erweiterung der Sitzgelegenheiten geplant. Bei schönem Wetter soll es auch vor dem Geschäft möglich sein, bei einer Tasse Kaffee das Angebot zu genießen.

Sehr beliebt

Die Otto-Seeger-Grundschule hat mit Möhring einen guten Nachbarn. In der Weihnachtszeit bietet er Unterstützung beim kleinen Weihnachtsmarkt oder es wird im eigenen Ofen auf dem Schulhof gemeinsam Brot gebacken.

111 Jahre Konditormeister Möhring: Das Geschäft in der Göttliner Straße. Quelle: Privat

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, in die Backstube hineinzuschnuppern. „Es ist eine sehr angenehme Nachbarschaft seit 111 Jahren“, fasst Möhring zusammen.

Erfolgsmodell Schule

Dass die Kinder und Eltern bei ihm einkaufen, sieht der Konditor als einen wichtigen Aspekt des Geschäftserfolges. Aktuell plant er eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Grundschule.

Ein bisschen frivol

111 Jahre – keine gerade, klassische Jubiläumszahl. Aber vielleicht ist das ja typisch für die Konditorei Möhring. Unzählige Thementorten sind in seinem Betrieb entstanden. Und natürlich ist er frivol genug, um auch mal ein erotisches Thema in Zuckerguss zu gießen.

Rathenower gestalteten gemeinsam im und vor dem Jugendhaus Oase ein Fest der Menschlichkeit. Es war zugleich auch der Geburtstag des Vereins Hand in Hand. Ingo Möhring überreicht an die Vereinsvorsitzende Kerstin Gebhardt eine Geburtstagstorte. Quelle: Christin Schmidt

Was in den vergangenen Jahren immer wichtig war, ist der Blick des Konditormeisters für den Nachwuchs. Unvergessen ist die Zeit, als eine junge Japanerin im Hause Möhring mit der Kunst des Tortenbackens vertraut gemacht wurde.

Der Künstler

Denn ein bisschen sind sie Künstler, die Konditoren. Muit den vielen Verzierungen und kleinen Details, die zu schön sind, als dass man sie einfach nur wegessen sollte.

Großes Fest auf dem Schulhof Zum Jubiläum feiern die Bäckerei und die Grundschule ein großes Fest. Am 24. August (Samstag) findet die Party auf dem Sportplatz und auf dem Schulhof in Rathenow West statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Hefekuchen, Pizza und Flammkuchen aus dem Holzbackofen sind nur einige der angebotenen Köstlichkeiten. Dafür sorgt – wie soll es andern sein ? – Bäcker Möhring. Am Nachmittag gibt es ein ein buntes Bühnenprogramm mit Livemusik von “Bootsmann” und Jens Berse. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Seeger-Grundschule hat Konditor Möhring schon viele interessante Projekte gemacht. Besonders beliebt ist aber die Weihnachtsbäckerei, wenn die Mädchen und Jungen in der Backstube Weihnachtsplätzchen kreieren und voin Ingo Möhring inspiriert werden.

Von Rebecca Kral