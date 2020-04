Rathenow

Die Aufregung in Rathenow war groß. Mit Blaulicht und Sirene fuhren Polizeiwagen und ein Rettungswagen an einem Haus im Friedrich-Ebert-Ring in Rathenow vor. Sie stoppten an einem Haus. Wie zu erfahren war, sei die Polizei gerufen worden, weil Personen bedroht wurden.

Der Einsatzort, wo Polizisten die Situation zu bereinigen versuchten. Quelle: Kay Harzmann

Daher sprachen die Beamten im Einsatz von einer „unklaren Bedrohungslage“. Die Situation war immerhin so ernst, dass ein Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde.

Kind contra Erwachsener

Ganz offenbar wurde eine erziehungsberechtigte Person von einem Kind oder Jugendlichen bedroht. Verletzt wurde niemand. Schlussendlich gelang es der Polizei, die Situation zu bereinigen.

Von Kay Harzmann