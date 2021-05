Unmut und freundliche Gesichter bei Neustart der Außengastronomie in und um Rathenow

Rathenow

Es war ein Hoffnungsschimmer am Horizont, als bekannt wurde, dass die Außengastronomie am Freitag aufgrund der zurückgehenden Inzidenzzahlen im Havelland endlich öffnen darf. Am Sonnabend machte sich dann aber die erste Ernüchterung bei einigen Restaurants breit. Den ganzen Tag war es windig, kühl und zeitweise regnete es.

Nicht alle Gasstätten öffneten ihre Außenbereiche. Die Betreiber des Restaurants „Lumens“ am Märkischen Platz erklärten schon vorab, dass sie ihren Außenbereich nicht öffnen werden. „Wir werden verpflichtet, Kontaktdaten zu erfassen, Impfnachweise zu kontrollieren, Coronatestergebnisse zu erfassen und 14 Tage aufzubewahren, nur, um mit Termin Tische zu vergeben. Durch die Abstandsregel haben wir leider nur die Möglichkeit, fünf Tische aufzustellen. Ein wirtschaftliches Arbeiten ist so nicht möglich“, so werben die Lumens-Wirte auf der Facebookseite des Restaurants um Verständnis.

Vom Campingplatz

Im Restaurant „Zum Alten Hafen“ sah es am Sonnabendmittag aber anders aus. Die Terrasse füllte sich am Mittag mit Gästen. Die meisten waren Urlauber und Tagesausflügler, die sich Rathenow als Ausflugsziel ausgesucht hatten. So auch das Ehepaar Scharf aus dem Erzgebirge.

„Wir sind im Urlaub hier auf dem Campingplatz in Steckelsdorf und freuen uns auf ein schönes kühles Bier und ein gutes Mittagessen. Endlich kann man wieder eine Gaststätte besuchen. Wir sind beide geimpft und haben somit das Privileg, ein Restaurant besuchen zu können, ohne uns testen zu lassen. Wir sind eigentlich dem Wetter nachgefahren. Hier soll es noch einigermaßen sein. Bei uns zu Hause wurde nur Regen über Pfingsten vorhergesagt“, erzählte Gerhard Scharf.

Später schwärmten die Scharfs vom Essen im Restaurant „Zum Alten Hafen“. „Wir haben Zander mit Spargel gegessen. Das war lecker. Ein Kompliment an den Koch. Endlich kann man mal wieder Essen genießen, ohne selber kochen zu müssen“, erzählte Martina Scharf.

Simone und Volker Rost freuen sich endlich wieder eine Gasststätte besuchen zu dürfen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auf der Terrasse des Restaurants „Zum Alten Hafen“ hatten sich Simone und Volker Rost aus Möser eingefunden. „Wir sind auf dem Campingplatz in Steckelsdorf und freuen uns, hier die Gastfreundlichkeit genießen zu dürfen. Schon auf dem Campingplatz haben die Betreiber alles gegeben, um die Gäste glücklich zu machen. Wir wurden sehr freundlich empfangen. Dass wir jetzt auch noch die Gastronomie hier nutzen können, ist toll“, erklärte Volker Rost.

Private Teststation

Ein echter Vorteil für die Gäste des Restaurants „Zum Alten Hafen“ ist eine private Teststation von Michael Abelmann, die sich abgetrennt vom Gastro-Außenbereich in der Weinstube des Restaurants befindet und es den Gäste ermöglicht, spontan einen Gaststättenbesuch zu planen und sich vor Ort testen zu lassen. Ebenfalls idyllisch am Altarm der Havel gelegen ist das Havelrestaurant Schwedendamm.

Hierher kamen drei Freunde aus Stendal, die einen Tagesausflug am Sonnabend in den Optikpark Rathenow geplant hatten und sich zu Mittag stärken wollten. „Das Weite liegt so nah“, erklärte Inga Schumann und spielte auf den Werbeslogan für das Land Brandenburg an. „Wir sind sehr glücklich, hier endlich wieder draußen in der schönen Natur sitzen zu dürfen und unser Bier genießen zu können“, so Melanie Krüger.

Christina Samolik serviert den Gästen Speisen und Getränke auf der Restaurantterrasse Zum Alten Hafen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für Restaurantinhaber John Schach ist die Öffnung der Außengastronomie ein Anfang und Lichtblick in den letzten Monaten. „Ich habe am Pfingstsonntag viele Vorbestellungen an Tischen. Da hoffe ich jetzt mal, dass auch das Wetter ein bisschen mitspielt“, erklärte John Schach.

Einen guten Start hatte schon am Freitag die „Trattoria Due Fratelli“ in der Berliner Straße. Hier füllte sich schon am Freitagabend die Terrasse des Restaurants. „Wir freuen uns, wieder Gäste bedienen zu dürfen. Wir hatten ja in den zwei Jahren, die wir existieren, acht Monate wegen Corona nicht öffnen können. Die Menschen wollen endlich wieder genüsslich ein Bier oder einen Wein bei uns genießen. Sie freuen sich darauf“, erklärte Shkodran Mustafa, der mit seinem Bruder Agron das Lokal führt.

Shkodran und Agron Mustafa freuten sich schon am Freitagabend auf viele Gäste. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Gäste, die am Sonnabend die Gelegenheit nutzten, um endlich mal wieder einen Gaststättenbesuch zu genießen, waren alle voller Freude. Allerdings fiel am Sonnabend auf, dass es wenige Rathenower und Havelländer in die Außenbereiche der Gaststätten zog. Vielleicht lag es am Wetter oder aber auch an der Testpflicht, die viele davon abhielt, spontan einen Gaststättenbesuch zu unternehmen.

Varianten

Viele Gastronomen haben kein Verständnis für die Testpflicht. Alle, die das sagten, wollen aber anonym bleiben. „Ich kann die Testpflicht nicht verstehen. Im Supermarkt gehen alle ohne Test ein und aus und wir müssen testen. Vielleicht wäre es sinnvoll, die Gaststätten ganz zu öffnen und die getesteten und Geimpften drinnen zu bedienen und die Ungetesteten im Außenbereich“, erklärte ein Gastwirt.

Alles in allem war der Sonnabend ein Tag der gemischten Gefühle bei den Gastronomen und ein Tag der Freude bei den Gästen.

Von Jürgen Ohlwein