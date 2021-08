Ein lebendiges Dorf: Unterwegs in Steckelsdorf bei Rathenow

Steckelsdorf

Knapp 30 Meter misst die Schlange an Leuten vor dem Eiscafé Schwarz in Steckelsdorf und sie wird immer länger. Es ist ein heißer Sommertag. Das nutzen viele Einheimische und Urlauber im größten Ortsteil von Rathenow aus, um sich mit etwas Süßem zu erfrischen. Man munkelt, hier gibt es das leckerste Eis aus eigener Produktion weit und breit. Insgesamt sind über 30 verschiedene Sorten im Angebot.

Eiscafé in dritter Generation

Inhaber Marco Schwarz hat sich mit seinen Eiskreationen längst einen Namen gemacht, weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus. Er produziert täglich frisch. Kurz nach der Wende übernahm er das Geschäft von seinen Eltern, führt es nun in dritter Generation fort. Im kommenden Jahr wird der Laden 70 Jahre alt. Seitdem hat sich viel gewandelt. Doch, ob groß gefeiert werden kann, steht noch nicht fest.

„Die Zeiten sind einfach zu unsicher“, sagt Marco Schwarz. Seit eineinhalb Jahren hat sein Café geschlossen. Lediglich der Außenverkauf ist geöffnet. Die Zahl der Angestellten hat sich halbiert. Wie es in Zukunft weitergehen wird, bleibt ungewiss. Dabei war das Eiscafé von Marco Schwarz immer ein verlässlicher Partner im Dorf. Er war es, der den Steckelsdorfer Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen hat.

Pandemie macht Dorffest unmöglich

Die Einwohner des Dorfes feiern oft und gern, wie Ortsvorsteher Corrado Gursch erzählt. Jedes Jahr findet in der Regel ein Dorffest statt, das die Steckelsdorfer mit Karaoke, Theater und Tanz aktiv mitgestalten. All das fiel nun aus. Die Corona-Pandemie machte Veranstaltungen wie diese unmöglich. „Die sozialen Kontakte haben allen gefehlt.“ Digitale Treffen hätten geholfen, sie aber nicht gänzlich ersetzt.

Christopher Eue ist Feuerwehrchef in Steckelsdorf. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Nun müssen die Leute aus dem Dorf erst mal wieder zusammenfinden“, sagt Corrado Gursch. Ein guter Ort dafür sei die Feuerwehr. Diese zählt zurzeit 13 aktive Einsatzkräfte und elf Kinder in der Jugendfeuerwehr. Die regulären Ausbildungen dürfen wieder regelmäßig stattfinden, wie Ortswehrführer Christopher Eue berichtet – alle 14 Tage immer freitags.

Ein Brunnen an der Hörstelle

Immer mit dabei ist Harry Teschner mit Hund Lara. Vor 30 Jahren kam er der Liebe wegen nach Steckelsdorf und ist seitdem um das Dorfleben sehr engagiert. Bei den Festen steht er häufig mit am Grill. Kürzlich hat er an der Hörstelle einen Brunnen gebohrt, um die dortigen Pflanzen besser gießen zu können. An der Hörstelle berichten Bürger des Dorfes anhand von Audiomitschnitten über die Geschichte des Dorfes – ein Meisterwerk.

Harry Teschner ist in Steckelsdorf sehr engagiert, er ist bei allen Festen dabei uns hilft immer mit. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Steckelsdorf ist nämlich nicht nur der größte Ortsteil von Rathenow, sondern auch der offiziell älteste. Mitte des 14. Jahrhunderts hieß der Ort urkundlich erwähnt noch „Steggelsdorp“. Das heutige Ortsbild entstand nach einem Großbrand im Jahr 1819, wodurch nahezu das gesamte Dorf völlig zerstört wurde. Seitdem gehört zu Steckelsdorf auch ein Ausbau. Im dortigen Horstweg gründete die jüdische Jugendorganisation Bachad im Rahmen der Hachschara-Bewegung 1934 eine Ausbildungsstätte für jüdische Auswanderer. Die Anlage war für etwa 70 Personen ausgelegt.

Juden ins Konzentrationslager deportiert

Die Jugendlichen sollten dort gärtnerische oder landwirtschaftliche Berufe erlernen können. Am 9. November 1938 verschleppten die Nationalsozialisten den für die Praktikantenausbildung verantwortlichen Leiter Friedrich Löwenthal und mehrere Mitarbeiter in das Konzentrationslager Buchenwald. Vier Jahre später schlossen die NS-Behörden die Ausbildungsstätte. Kurz darauf wurden allein 52 Juden aus dem ehemaligen jüdischen Ausbildungslager in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.

Mit seinen 90 Jahren zählt Oswald Goldau zu den ältesten Einwohnern von Steckelsdorf. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Oswald Goldau ist in Steckelsdorf geboren. Mit seinen 90 Jahren zählt er zu den ältesten Einwohnern des Dorfes. Dementsprechend viel weiß er zu berichten. Die Landwirtschaft hat sein Leben geprägt. Oswald Goldau übernahm den elterlichen Betrieb, war später in der LPG tätig. Noch heute ist er oft ein Ansprechpartner für die Landwirte des Ortes. Oswin Goldau weiß ganz genau, wem welcher Acker gehört. Er schätzt die Region sehr, mit ihrer wundervollen Natur, dem Steckelsdorfer See. „Früher war ich in den umliegenden Wäldern regelmäßig zur Jagd“, so der rüstige Senior.

Zusammenhalt mach Dorf lebenswert

Es kam ihm nie in den Sinn von hier wegzugehen und das, obwohl sich in Steckelsdorf in den Jahren viel geändert hat – nicht nur im Ortsbild, sondern auch unter den Menschen. „Früher waren viel mehr Leute auf den Straßen unterwegs. Heutzutage verkriechen sie sich alle in den Häusern“, sagt Oswin Goldau. Dennoch sei ein Gemeinschaftsgefühl zu spüren, ein Zusammenhalt, der den Ort lebenswert macht, weshalb ihn die Leute vermutlich so sehr lieben.

