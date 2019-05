Gülpe

Am 4. Mai lädt der Kunst- und Kulturverein Gülpe im Rahmen der Aktion „Offene Ateliers“ zu dem besonderen Konzert „Sternengeflüster – Meditative Klanglandschaften“ in die Kirche des Dorfes ein.

Erstmals werden die Gäste hören können, wie der Sternenpark Westhavelland „klingt“. Holm Birkholz, 1982 bis 2017 Violinist der Berliner Philharmoniker, komponierte eine Suite mit drei Sätzen, die er erstmals in der Kirche aufführen wird.

Fasziniert vom Sternenhimmel

„In den letzten Jahren waren wir immer wieder in Gülpe zu Gast und kommen immer wieder gern zu Kurzurlauben aus Berlin hierher ins Westhavelland“, erzählt der Musiker und Komponist.

„Dabei ist das Erlebnis der Beobachtung des Sternenhimmels jedes Mal aufs Neue etwas Besonderes. Es ist ein Faszinosum hier abends einfach sitzen zu können und als Berliner, der den Himmel in der Großstadt kaum noch sehen kann, die Sterne zu beobachten.“

Musik mit meditativen Elementen

Diese Emotionen und den Zauber des Sternenfirmaments übersetzte Holm Birkholz in Noten. Entstanden ist die rund halbstündige Suite „Sternengeflüster“. „Es hat auch etwas Meditatives, zuzuhören, was einem die Sterne erzählen“, so der Komponist weiter. Meditation ist für Holm Birkholz wichtig, auch in seiner Musik, die er komponiert, und die geprägt ist von seinen vielen Asienreisen.

Das Konzert findet in der Gülper Kirche statt. Quelle: Uwe Hoffmann

Auf seinen Asienreisen entdeckte der Musiker auch seine Liebe für Asiens Poesie in der künstlerischen Darstellung der Natur. Dieses Erleben setzte Holm Birkholz in seiner Suite „Blütenträume“ um. „Frühling“ und „Herbst“, zwei der vier Sätze der Jahreszeiten-Suite erklingen ebenfalls in Gülpe.

Eingerahmt wird das Konzert von zwei Sätzen Johann Sebastian Bachs. „ Bachs Musik symbolisiert für mich die abendländischen Wurzeln in der Musik“, so der Musiker, der damit die musikalische Verbindung zwischen Orient und Okzident schafft.

Das gut einstündige Konzert lässt Geigenklänge mit den subtilen Klangfarben verschiedenster Glocken, asiatischer Klangschalen und fragilem perkussivem Instrumentarium zu einem Musikstil verschmelzen, dessen sphärische Klänge ein außergewöhnliches Konzerterlebnis bescheren.

Ehefrau gestaltet Bühnenbild

Ehefrau Gudrun Birkholz gestaltet das Bühnenbild zu „Blütenträume“. Die Spenden für das Konzert sollen in die Anschaffung einer Druckpresse fließen. Damit möchte der Verein künftig auch selbst Kunstwerke vervielfältigen“, so Vereinsmitglied Jordis Hammer.

Ateliers öffnen Türen

Zu den Tagen des „Offenen Ateliers“ laden in Gülpe am Wochenende die Malerin Jordis Hammer sowie das Künstlerpaar Matthias Rinne und Annette Wiechens, Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 18 Uhr, ein.

In ihrer „Kreativoase“ stellt Jordis Hammer Aquarelle aus und gibt einen Einblick in die Maltechnik „Mix Media“. Matthias Rinne beschäftigt sich mit Malerei und fertigt Skulpturen. Annette Wiechens fand eine ganz spezielle Form der künstlerischen Umsetzung ihrer Fotos. In ihrem Atelier in der Pareyer Straße 9 laden sie die Gäste zur Mitmachaktion ein.

Das Konzert Holm Birkholz' in der Dorfkirche Gülpe beginnt am 4. Mai, 16 Uhr. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.

Von Uwe Hoffmann