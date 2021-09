Rathenow

Martin Skowronek verlässt Rathenow – zumindest beruflich. Der 38-Jährige war seit 2015 Jugendkoordinator beim Kreissportbund Havelland (KSB).

Am Dienstag hat er sich von seinen Kollegen verabschiedet, seit Mittwoch arbeitet er nun für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin als Migrationssozialarbeiter und kümmert sich in Neuruppin um die Belange von Migranten, die im Übergangswohnheim und im Wohnverbund leben.

Leicht sei ihm dieser Schritt nicht gefallen, immerhin war der gebürtige Rathenower seiner Heimatstadt bislang immer treu geblieben. Veränderungen im Privaten hätten ihn aber nun dazu bewegt, einen beruflichen Neuanfang zu wagen.

„Meine Partnerin lebt in Neuruppin, zudem wollte ich auch mal raus, den Druck, ständig verfügbar und zuständig zu sein, ablegen. Das mit der Familie und dem Pendeln zwischen zwei Orten unter einen Hut zu bringen, war einfach schwierig“, sagt Skowronek.

Vorstandsmitglied der Rathenower Red Eagles

Seit März 2015 war er als Jugendkoordinator tätig, bereits ein Jahr zuvor hatte er sich vertretungsweise um die Skaterhalle gekümmert. Der gelernte Erzieher dürfte vielen auch als Schulsozialarbeiter bekannt sein. Zudem war er als Streetworker in der mobilen Jugendarbeit und in der Jugendkoordination tätig.

Bekannt ist Martin Skowronek außerdem als engagiertes Vorstandsmitglied des Basketballvereins Red Eagles. Dem will er auch weiterhin treu bleiben. „Ich engagiere mich weiterhin im Verein und behalte auch meine Wohnung in Rathenow, schließlich leben meine Kinder und viele Freunde hier. Der Kontakt wird also nicht ganz abbrechen“, verspricht Skowronek.

Martin Skowronek bleibt weiterhin im Vorstand des Basketballvereins Red Eagles. Quelle: Christoph Laak

Der Abschied fällt derweil auch seinen ehemaligen Kollegen nicht ganz leicht. „In seiner Zeit beim größten havelländischen Jugendverband hat Martin viel bewegt. Er hat einerseits lange Bewährtes zeitgemäß weiterentwickelt – so zum Beispiel die Kreisolympiade junger Sportler, die durch ihn noch vielseitiger und effizienter geworden ist“, lobt KSB-Geschäftsführer Karsten Leege.

Skowronek habe zudem viele neue Projekte und Initiativen entwickelt wie das „Gütesiegel Kinderschutz im Havelland“ und die „sportbrauchtdich“-Kampagne.

Nicht zuletzt habe er als Anleiter für junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr viele junge Menschen begleitet und auf das Berufsleben vorbereitet. Er war wichtiger Ansprechpartner für die Sportvereine sowie alle weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Ein bekanntes Gesicht der Rathenower Jugendarbeit

Auch André Neidt, der in den letzten sieben Jahren eng mit Martin Skowronek zusammengearbeitet hat und sich für den KSB um die mobile Jugendarbeit kümmert, bedauert den Abschied. „Schon als ich noch Jugendlicher war, hat Martin Streetwork gemacht. Er ist ein bekanntes Gesicht der Rathenower Jugendarbeit und war für mich ein Mentor. Ich habe von niemandem mehr gelernt als von Martin“, sagt André Neidt.

Die beiden haben unzählige Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt und das mit Erfolg. Skowronek habe seinen Job gelebt, viele Wochenenden und Tage über das normale Maß hinaus gearbeitet und insbesondere in Verbindung mit seinem Hobby Basketball viel bewegt und den Verein Red Eagles maßgeblich mit aufgebaut.

Jugendarbeiter André Neidt hat sieben Jahre lang mit Martin Skowronek zusammen gearbeitet. Quelle: Christin Schmidt

„Es ist nicht nur für den KSB, sondern auch für mich persönlich ein herber Verlust. Martin war für mich der Kollege Nummer Eins und ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und Martin ist nicht mehr da. Damit verliert der KSB, aber auch die Stadt Rathenow einen wichtigen Mitarbeiter“, betont Neidt.

In Skowroneks Fußstapfen tritt nun René Hegner, der bis vor Kurzem als Schulsozialarbeiter in der Grundschule Rhinow und in der Kleinen Grundschule Hohennauen tätig war. Hegner ist ebenfalls ausgebildeter Erzieher und engagiert sich genau wie Martin Skowronek ehrenamtlich im Sport.

„Er ist nicht nur Mitglied im SV Hohennauen und engagiert sich im Fußball und im Basketball, er hat auch schon viele Projekte mit dem KSB gemeinsam organisiert. Aus meiner Sicht ist er eine Idealbesetzung“, sagt Martin Skowronek. Er weiß, auf Hegner warten ein tolles Kollegium und ein Job, der viel Spaß macht.

Von Christin Schmidt