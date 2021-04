Urlauberdorf Semlin wartet auf die Urlauber 

Semlin

Der Rathenonwer Stadtteil Semlin bezeichnet sich gerne als das „Urlauberdorf am See“. Aber in diesem Jahr fehlen sie, die Urlauber. In den Restaurants und Gasthöfen warten die Wirtsleute auf niedrigere Inzidenzzahlen. Stabil unter 100 müssen sie liegen, damit wenigstens die Terrassen öffnen dürfen.

Geduld muss auch die Leitung des ersten Hauses am Platz an den Tag legen. Im Golfresort könnten Golfer alleine oder mit einem weiteren Familienmitglied ihre Plantzrunden ziehen. Restaurant und Hotel sind aber nach wie vor geschlossen. Dabei warten die Mitglieder des Golfclubs und viele andere mit Spannung auf die Öffnung des neuen Feinschmeckerlokals.

Eine Entdeckungsreise

Semlin ist für Urlauber, die erstmals hierher kommen, eine Entdeckungsreise. Da wäre zum Beispiel Axel Rudolph. Der Schriftsteller war in Semlin zuhause und schrieb hier die meisten seiner Werke. Das war nicht unbedingt die große Literatur. Es waren Groschenromane, veröffentlicht unter den Pseudonymen Heinrich Weiler und Richard Erden.

„Der Groschenroman“ ist auch der Titel eines Buches, das Martin Keune und Heike Brett recherchiert haben. Heike Brett lebt in Semlin. Der Berliner Martin Keune war über Jahrzehnte begeisterter Wahl-Semliner. Sein Tod hatte vor einigen Jahren viele erschüttert. Die Liebe zu Semlin war so groß, dass Keune nun in dem Dorf begraben ist.

Axel Rudolph also war ein bekanntes Gesicht aus Semlin und bei der Recherche kamen noch mehr interessante Details zum Vorschein. Zum Beispiel, dass der berühmte Schauspieler Erik Ode – einem breiten Fernsehpublikum aus seiner Hauptrolle in der Serie „Der Kommissar“ bekannt – in Semlin freie Zeit verbrachte.

Auf dem Semliner Dorfplatz steht die Skulptur der „Butterhexe“. Dargestellt wird eine Frau aus dem Dorf, Anna Rahns, die angeblich als Hexer verfolgt und der der Prozess gemacht worden sei. Recherchen von Keune und Brett zeigten auf, dass die Frau wohl verhört wurde. Belege für einen Prozess und eine anschließende Hexenverbrennung gibt es aber nicht. So viel zu dieser Geschichte.

Mehr Berichte

Urlaubern, die in Semlin Station machen, könnte man noch viel mehr berichten. Zum Beispiel über die Recherchen von Heike Brett zu den alten Ziegeleien um Semlin. Sie hat einige sehr interessante Fundstücke.

Ein anderer, dem man in Semlin in Erinnerung behält ist Alfred Mantau, der über viele Jahre Bürgermeister und Ortsvorsteher war. Er starb Ende des vergangenen Jahres. Mantau hatte Semlin mit Erfolg beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ durch den Kreis- sowie den Landesausscheid navigiert. Für eine Teilnahme am Bundeswettbewerb reichte es später nicht mehr. Aber Semlin hat profitiert.

Heiko Blankenburg hat die Nachfolge von Alfred Mantau als Ortsvorsteher angetreten. Für ihn ist der Zusammenhalt der Semliner wichtig gerade in Pandemiezeiten. Der Zuzug von jungen Familien war zuletzt groß, auch wegen einiger neuer Baugebiete. Zum Beispiel entlang der Ferchesarer Straße. Die Idee des Ortsvorstehers: „Um die Identifikation, gerade der jungen Semliner, mit ihrem Heimatort zu stärken, haben wir den Brauch aufgegriffen, für Neugeborene einen Baum zu pflanzen.“ Der Baum wachse mit den jungen Semlinern mit, so Blankenburg.

Viel lieber würde Blankenburg die beliebten Jahreshöhepunkte im Dorf ankündigen. Das Sommerfest und der Drei-Seen-Lauf. Im vergangenen Jahr musste der Lauf, der zu einer der größten Volkssportveranstaltungen in der Region angewachsen ist, abgesagt werden. Einige Unermüdliche fanden sich zwar zur Seeumrundung ein – das große Spektakel früherer Jahre war es aber nicht.

Immerhin: die Organisatoren sind guten Mutes und haben die Online-Anmeldung zum Lauf freigeschaltet. Das Sommerfest ist immer am letzten Juli-Wochenende. Zum Lauf kamen zuletzt stets über 1000 Teilnehmer. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Semliner auf dieses Ereignis, das auch stets viele Übernachtungsgäste anzieht, freuen dürfen. Das Sommerfest gibt den Rahmen für den Drei-Seen-Lauf. Das brennende Floß, die Neptun-Taufe, Konzerte in der Kirche, Bullenschätzen und viele Attraktionen mehr stehen auf dem Programm, wenn in diesem Jahr gefeiert werden darf.

Geduld ist gefragt

Ein wenig Normalität erlebt man auf dem Gelände der Segelvereine am Seeufer. Mit dem schönen Wetter bringen die Freizeitsegler ihre größeren und kleineren Boote hierher. Einem Wochenendausflug auf dem Wasser im Familienkreis steht auch Covid nicht im Weg. Zu gerne würden die Vereine aber auch Regatten abhalten. Bis das geht, wird es noch ein wenig dauern. Geduld: die dürfen sie jetzt nicht in Semlin verlieren – und dann wird der Sommer sicher erlebenswert.