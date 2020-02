Wo nackte Frauen lustvoll lesen – neue Ausstellung in der Brauerei

Rathenow

Marcel Reich-Reich Ranicki, die 2013 verstorbene Lichtgestalt des Feuilletons, hat einst in einem Interview über seine Lektüregewohnheiten Folgendes gesagt: Er lese, so der Kritiker, ausschließlich im Sitzen. Als Arbeitskleidung kämen nur Hemd, Jackett und Krawatte in Frage.

Von einer derartigen Disziplin sind die Leserinnen Marina Lioubaskinas weit entfernt. Gänzlich unbekleidet geben sie sich der Lektüre hin und scheren sich dabei keinen Deut um die korrekte Sitzhaltung. Ganz ungeniert fläzen sie vor ihren Büchern, mit denen ihre üppigen Körper zu verschmelzen scheinen. Selten ist der sinnliche Aspekt des Lesens zeichnerisch so treffend dargestellt worden.

Ausstellung in Berlin

Bis vor Kurzem waren die Arbeiten der in Usbekistan geborenen Künstlerin in Berlin-Schöneberg zu sehen. Andreas Weigelt, Kunst- und Immobilienvermittler, hatte sie in seinem kleinen Studio unweit der wegen ihres lasterhaften Gewerbes berüchtigten Kurfürstenstraße ausgestellt.

Bei aufmerksamen Lesern wird gerade ein Glöcklein geklingelt haben. Andreas Weigelt? Ist das nicht dieser Typ aus Süddeutschland, der sich in der Braulab GmbH seines Kumpels Sebastian Wagner für die Wiederbelebung des Rathenower Brauerei-Areals engagiert? Ganz richtig. Und weil dies so ist, werden die drallen Leserinnen Lioubaskinas in Kürze (Termin wird noch bekannt gegeben) auch in Rathenow bestaunt werden können.

Andreas Weigelt hat Marina Lioubaskina für Rathenow begeistert. Quelle: Markus Kniebeler

Die vielseitige Künstlerin, die seit über 20 Jahren in Berlin lebt, ist nicht die erste Kunstschaffende von Rang, die sich entschlossen hat, den maroden Charme der Brauerei für die Präsentation eigener Werke zu nutzen. Seit dem vergangenen Sommer haben sich Kreative aus aller Herren Länder hier ausgetobt.

Oft war es Andreas Weigelt, der die Kunst nach Rathenow geholt hat. 20 Jahre lang hat der umtriebige Mann im Berliner Hansaviertel die Galerie Bellevue unweit des gleichnamigen S-Bahnhofs betrieben. Die vielen Kontakte aus dieser Zeit kommen ihm jetzt zugute.

Von Berlin nach Rathenow

Groß überzeugen muss er die befreundeten Künstler, denen er vom Brauerei-Projekt erzählt, nicht. Sie alle erliegen dem Reiz, in Räumlichkeiten auszustellen die fernab des Kunstbetriebes liegen und so ganz anders sind als die allseits bekannten Kunst-Orte in der Hauptstadt.

Werke Marina Lioubaskinas werden bald in der Rathenower Brauerei zu sehen sein. Quelle: Markus Kniebeler

Auch Marina Lioubaskina hat – vor mehr als zwei Jahrzehnten – in Weigelts Berliner Galerie ausgestellt. Dann verloren sich die beiden aus den Augen. Als sie sich im vergangenen Jahr zufällig wiedertrafen, erzählte Weigelt von den Brauerei-Plänen. Und hatte die nächste Künstlerin für einen Auftritt in Rathenow gewonnen.

Vom Reiz des Unfertigen

Marina Lioubaskina gefällt das Unfertige, das Unperfekte, das die jahrzehntelang vernachlässigten Gebäude ausstrahlen. Und sie mag es überhaupt nicht, wenn Kunst pathetisch überhöht wird. Von daher könnten ihre sinnlichen Akte nirgends besser aufgehoben sein, als in der profanen Umgebung einer stillgelegten Brauerei.

Zu der Pathos-Allergie der Malerin gesellt sich ein erfrischender Witz. „AlsosprachZarathustraNietzsche“ lautet der Titel eines der Lese-Akte. „DerIdiotDostowjeski“ ein anderer. Offenbar konsumieren die so leger Lesenden alles andere als leichte Kost. Was nicht zwangsläufig zu Erkenntnisgewinn führen muss. „Seit jeher werden Bücher gelesen, die wichtig sind für die Menschheit“, sagt Marina Lioubaskina. „Das Problem ist nur, dass die Menschen nichts daraus gelernt haben.“

Verschiedende Ausdrucksformen

Aber eigentlich widerstrebt es der Künstlerin, die nicht nur malt, sondern auch fotografiert, collagiert, performt und schreibt, derart ernsthafte Botschaften zu versenden. Lieber lässt sie ihrer Fantasie freien Lauf, getreu dem Motto: „Wer Kunst macht, hat schon mal keine Zeit Kriege zu führen.“

Übrigens schlüpft Marina Lioubaskina beim Kreativ-Sein in ein Ballett-Tutu und legt eine Blumenkette an. Dieses „Arbeits-Outfit“ bleibt immer gleich. Marcel Reich-Ranicki hätte dafür großes Verständnis gehabt.

Von Markus Kniebeler