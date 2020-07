Rathenow

Der Schulstart ist gesichert: Kinder aus Familien, die berechtigt sind, sich in der Rathenower Tafel mit Lebensmitteln zu versorgen, werden gut ausgestattet ihre Schulkarriere beginnen.

Das haben sie dem Verein „Frauen halten zusammen“ zu verdanken. Der hat in den vergangenen Wochen gesammelt, was Pennäler benötigen: Schulhefte, Stifte, Schreibblöcke, Hausaufgabenhefte. Und weil in eine Schultüte traditionell auch Süßes gehört, haben die Frauen auch die eine oder andere Leckerei zusammengetragen.

Anzeige

Übergabe im Tafel-Laden

Am Mittwochvormittag wurden die Damen, die von der CDU-Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann begleitet wurden, mit zwei großen Kisten im Rathenower Tafel-Laden am Körgraben empfangen.

Weitere MAZ+ Artikel

Henriette Meier-Ewert, Vorsitzende des Rathenower Tafel Vereins, nahm das Geschenk dankbar entgegen. In Krisensituationen wie der gegenwärtigen seien Kinder von Entbehrungen besonders betroffen, sagte sie. „Wer ohnehin wenig hat, der hat jetzt meist noch weniger als vorher“, sagte sie. Deshalb komme die Unterstützung gerade recht.

Quelle: Markus Kniebeler

Ende Mai gründete Doreen Gutsche aus Schönwalde/Glien, die sich in der Frauen Union der CDU engagiert, die Gruppe „Frauen halten zusammen“. Die Corona-Krise hatte den Ausschlag gegeben. „Ich wollte einfach aktiv werden und andere zum Mitmachen anregen“, sagt die Frau, der man sofort anmerkt, dass sie schwer zu bremsen ist. Über Facebook machte sie ihr Anliegen bekannt. Mittlerweile haben sich bundesweit über 200 Frauen der Initiative angeschlossen.

Hilfe über Partei- und Kreisgrenzen hinweg

„Das Parteibuch spielt bei der Initiative keine Rolle“, sagt Doreen Gutsche. „Alle, die nicht nur jammern, sondern etwas bewegen wollen, sind eingeladen.“ Und auch von regionalen Zwistigkeiten will sie nichts wissen. Zwar lebe sie im Osthavelland, aber viele Mitstreiterinnen seien im Westen des Kreises aktiv. „Es geht darum, Hilfsbedürftige zu unterstützen“, sagt sie. „Woher die Hilfe kommt, ist unwichtig.“

Doreen Gutsche (li.) und Angelika Neubauer von der Senioren Union Falkensee, waren nach Rathenow gekommen, um die Spende des Vereins „Frauen halten zusammen“ zu übergeben. Quelle: Markus Kniebeler

Hauptsache es wird geholfen. Wie in Rathenow. „Wir sind für jede Unterstützung dankbar“, sagte Henriette Meier-Ewert. Und berichtete der Gruppe, dass auch die Tafel unter der Corona-Krise gelitten habe – und immer noch leide. Viele der ehrenamtlichen Helfer seien älter und zählten zur Gruppe der Risikopatienten. Zum Schutz habe man diesen Kräften empfohlen, zu Hause zu bleiben. Mittlerweile seien einige, aber nicht alle, wieder auf ihre Posten zurückgekehrt.

Derzeit keine mobile Versorgung möglich

Der Betrieb in der Rathenower Ausgabestelle am Körgraben läuft Meier-Ewert zufolge nach coronabedingten Einschränkungen wieder normal. Natürlich gelte bei der Ausgabe auf die Maskenpflicht. Und auch die Mindestabstände seien einzuhalten. Die mobilen Ausgaben in Rhinow und Nennhausen könnten allerdings wegen der Pandemie derzeit nicht bedient werden.

Meier-Ewert betonte, dass die Rathenower Tafel dank vielfältiger Unterstützung bislang noch relativ gut durch die Krise gekommen sei. Etliche der rund 950 Tafeln in Deutschland hätten wegen Corona ihren Betrieb eingestellt. Dietlind Tiemann lobte das ehrenamtliche Engagement in ihrem Wahlkreis. „Auch wenn jeder nur ein bisschen macht, dann kommen wir ein großes Stück weiter.“

Von Markus Kniebeler