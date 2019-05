Premnitz

Das Familienforum des Vereins Kleeblatt wird keine Eintagsfliege bleiben. Erstmals hatte der Verein, der in Rathenow und Premnitz tätig ist und in erster Linie Eltern-Kind-Gruppen betreibt, im vergangenen Jahr eine Reihe von Vorträgen und Mitmachveranstaltungen über den Umgang mit kleinen Kindern angeboten.

Das Interesse war gut, deshalb wünschten die Organisatoren, dass sie die Reihe in diesem Jahr fortsetzen können. Weil der Landkreis eine finanzielle Unterstützung zahlt, können die Veranstaltungen für die jungen Eltern kostenfrei bleiben. Vor wenigen Tagen hat das Verteilen der neuen Programmhefte begonnen.

Erste Hilfe stark gefragt

„Gut besuchte Kurse finden wieder statt“, sagt Fabienne Fülöp-Bresigke, die das Familienforum organisiert. Bei neuen Eltern-Kind-Gruppen würden diese ja auch immer wiederkehren. So geht es wieder um Schlafverhalten und Regulation, Zahngesundheit, Sprachentwicklung, Großeltern sein und gesunde Ernährung. Ein Thema ist gewaltfreie Kommunikation mit Kindern, gesprochen wird auch über Geschwister zwischen Liebe und Rivalität.

Eine Wildkräuter-Safari ist wieder geplant. Stark nachgefragt war im vergangenen Jahr der Erste-Hilfe-Kurs. Für den Kurs in diesem Jahr liegen bislang die meisten Anmeldungen vor.

Meilensteine der Entwicklung

Neu dabei, so berichtet Fabienne Fülöp-Bresigke, ist ein Physiotherapeuten-Paar, das drei Kinder hat und selbst in Kleeblatt-Gruppen war. Die Physiotherapeuten bereichern das Familienforum mit Themen, die ihnen in ihrer Praxis begegnen. Sie gestalten zwei Nachmittage über Meilensteine der motorischen Entwicklung und richtige Schuhwahl.

Neu aufgenommen wurde die homöopathische Behandlung von Kindern. Zwei Heilpraktikerinnen werden über das Thema sprechen und sich mit den Eltern austauschen.

Babyschale oder Kindersitz?

Der ADAC wird erstmals im Familienforum Rückhaltesysteme für Kraftfahrzeuge vorstellen. Besprochen wird die Frage, wann von einer Babyschale auf einen Kindersitz und dann auf einen größeren Kindersitz gewechselt werden sollte.

Drei statt bislang zwei Veranstaltungen wird es dieses Jahr geben zu Schlaf, Regulation und dem Erkennen von Signalen der Babys. Das wird gemacht, weil es wichtig ist, die Bindung zum Kind zu stabilisieren und damit die Kommunikation und beiderseitige gesunde Entwicklung psychisch und körperlich zu ermöglichen.

Netzwerk wird ausgebaut

Nicht zuletzt soll das Netzwerk ausgebaut werden, in dem alle Vortragenden des Familienforums zusammen wirken.

Nach jedem Seminar seien im vergangenen Jahr Fragebogen ausgegeben worden mit der Bitte, dass die jungen Eltern die Veranstaltung beurteilen, berichtet Fabienne Fülöp-Bresigke. Die vielen positiven Rückmeldungen hätten sie angespornt, die Reihe fortzusetzen. Großer Wert werde darauf gelegt, dass die Referenten den Eltern auf Augenhöhe begegnen.

Das Programm des Familienforums steht im Internet unter www.kleeblatt-rathenow.com.

Von Bernd Geske