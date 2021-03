Rathenow

Trotz der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie ruft der Verein Memento auch in diesem Jahr zum Kulturgärtnern auf. Am Samstag, 10. April, treffen sich engagierte Bürger um 9 Uhr am Torhaus auf dem evangelischen Friedhof in Rathenow. Im siebten Jahr dieser Aktion sollen wieder gemeinsam historische Grabstellen „ fein gemacht“ werden.

Die Stellen sind von Bedeutung für die Stadt, aber es existieren oft keine Familienmitglieder, die sich um sie kümmern. So soll mit dem Kulturgärtnern diese Aufgabe übernommen werden, diesen kleinen, aber wichtigen Teil der Stadtgeschichte zu bewahren. Gut beraten ist, wer Gartengeräte, wie Gartenscheren, Laubbesen am 10. April mitbringt. Teilweise können an Ort und Stelle einige Gerätschaften ausgeliehen werden. Wer möchte, kann sich nach getaner Arbeit um 12 Uhr im Torhaus bei einem Kaffee aufwärmen.

Weiterhin wirbt der Verein für den Kauf von Steinen zur Kennzeichnung von Gräbern von Optikern und Herstellern von optiknahen Produkten (Zulieferfirmen). Die Firma Rolf Eißer stellt diese zum Selbstkostenpreis bereit. Bei den betreffenden Gräbern orientiert sich der Verein am Buch von Herrn Manns, der die Optikergräber des Friedhofs beschrieben hat. Auch wer aus einer Optikerfamilie stammt, sollte überlegen, ob er seinen Vorfahren eine solche Platte gönnen sollte. Ansonsten sind alle geschichtlich Interessierten angesprochen. Die Platte ist gegen eine Spende von 25 Euro erhältlich. Kontakte möglich über 03385/52 03 56 oder die eMail- Adresse: lehmann@ev-kirche-rathenow.de.

