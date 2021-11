Rathenow

Der Verkehr auf der Regionalexpresslinie 4 zwischen Rathenow und Berlin ist derzeit noch weit von dem Normalzustand entfernt. Und es ist nicht in Sicht, dass die Probleme in absehbarer Zeit gelöst werden können.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Roland Pauli, Geschäftsführer der Odeg, von der die Linie betrieben wird, spricht von einem „instabilen Gesamtbild“. Was eine leicht beschönigende Beschreibung dafür ist, dass kaum ein Zug sein Ziel pünktlich erreicht.

Vier Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Ursache der Störung ist ein technischer Defekt, der nach Auskunft des Odeg-Chefs vier Triebfahrzeuge gleichzeitig heimgesucht hat. Was den Defekt ausgelöst habe, sei immer noch nicht geklärt, so Pauli. „Wir tun alles, um die Fahrzeuge wieder in Gang zu bekommen.“

Tatsache ist, dass die vier Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Im Moment stehen nach Auskunft Paulis nur noch zwei Fahrzeuge zur Verfügung, um die Strecke Rathenow – Ludwigsfelde, auf der normalerweise vier Züge verkehren, zu betreiben.

Züge enden in Berlin

Weil das unmöglich ist, hat die Odeg den Verkehr auf dem südlichen Teil der Linie RE 4 vom Berliner Hauptbahnhof nach Ludwigsfelde eingestellt. Seit dem Wochenende fahren nur noch Züge auf dem Abschnitt zwischen Rathenow und Berlin Hauptbahnhof.

Allerdings läuft der Verkehr alles andere als reibungslos. Was offenbar damit zusammenhängt, dass nur zwei Züge zur Verfügung stehen – einer davon ist übrigens ein Ersatzfahrzeug, dass von einer anderen Odeg-Strecke abgezogen werden konnte.

Den Fahrplan pünktlich zu bedienen, ist unter diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich. Den Hauptbahnhof in Berlin verlassen die Züge in der Regel bereits mit einer Verspätung von und zehn Minuten.

Odeg-Geschäftsführer Roland Pauli. Quelle: Jens Oellermann

Theoretisch wäre es möglich, diese aufzuholen, weil die Züge an manchen Bahnhöfen – in Wustermark etwa – länger stehen als nötig. Allerdings wird die Aufholjagd regelmäßig gestoppt, wenn Fernverkehrszüge vorbeigelassen werden müssen, die auf dem zweigleisigen Abschnitt zwischen Ribbeck und Bamme Vorfahrt haben.

Zweistundentakt kein Thema

„Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, den Zeitplan zu halten“, sagt Roland Pauli. Aber die Alternative – nämlich Züge statt stündlich nur noch alle zwei Stunden fahren zu lassen, wolle man den Fahrgästen nicht zumuten.

Die Odeg bemühe sich um weitere Ersatzfahrzeuge, sagte Pauli auf MAZ-Anfrage. Doch diese seien momentan schwer zu bekommen. Wann die defekten Triebwagen repariert werden, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Reisende können Entschädigungen beantragen – allerdings nur ab einer Verspätung von über 60 Minuten. Die genauen Regularien findet man im Internet auf der Seite https://www.odeg.de/service/fahrgastrechte

Von Markus Kniebeler