Vermindert schuldfähig: Rathenower Serientäter muss sich bewähren

Rathenow

Die Akte, die vor Richter Axel Teckemeyer auf dem Richtertisch lag, war im Laufe der Zeit immer umfangreicher geworden. Denn was zunächst nach einer einfachen Einbruchsserie aussah, war im Detail viel schwieriger, als zunächst angenommen.

Was war passiert? In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2020 schraubte ein junger Mann im Eingangsbereich der Hohennauener Kirche an zwei Leuchten herum. Der Täter wurde vom Kirchenältesten erwischt. Auf seine Tat angesprochen entfernte sich der junge Mann, beschimpfte den Kirchenältesten und fuhr davon.

Im Keller geschraubt

Nicht viel später, am 7. Januar 2021, machte sich derselbe Mann am Schaltkasten im Keller des Rathenower Wohnhauses Goethestraße 7 zu schaffen. Dabei richtete er erheblichen Schaden an.

Ab nach Bützer

In der Nacht vom 9. zum 10. Februar 2021 war der junge Mann erneut unterwegs, diesmal zog es ihn nach Bützer. Er versuchte, in mehrere Bungalows einzubrechen, die am Havelufer standen. Erfolg hatte er nur in einem Bungalow, der tatsächlich bewohnt war.

Im Saal 1 im Rathenow Amtsgericht. Quelle: Christin Schmidt

Hier nahm er – nachdem er die Tür aufgebrochen hatte, zahlreiche Elektrogegenstände mit. Danach ging er ans Ufer und entfernte einen Bootsmotor aus einem Boot, das dort lag. Den Motor nahm er mit und verlud ihn auf dem Grundstück seines Vaters in ein Auto.

Einfacher und schwerer Einbruchsdiebstahl sowie Sachbeschädigung in mehreren Fällen – das hatte die Staatsanwältin in der Anklageschrift vermerkt. Um es vorweg zu nehmen – zu den beiden Verhandlungstagen waren mehrere Zeugen geladen.

In der Nacht zum Ersten Weihnachtstag 2020 machte sich der Täter an Elektroinstallationen der Kirche Hohennauen zu schaffen. Quelle: Norbert Stein

Ihre Aussagen stützten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Zwischen den Bungalows und dem Boot in Bützer sicherte die Polizei Fußspuren mit einem Schuhprofil, das zu Schuhen passte, die beim Angeklagten gefunden wurden. Diese Taten hatte der Angeklagte bestritten.

In der Tür geirrt?

In der Goethestraße, so hatte er sich eingelassen, habe er sich in der Tür geirrt. Eigentlich wollte er zu seiner Schwester, die in dem Haus wohnt. Anwohner trafen den Mann aber an dem Tag, als der Strom ausfiel, mit einem Schraubenzieher am Schaltkasten an.

Das Amtsgericht in Rathenow. Quelle: Bernd Geske

Zudem hatten die Bewohner des Hauses den Verdacht, dass der junge Mann schon mehrfach vorher an der Elektroinstallation des Hauses manipuliert hat – ohne es ihm allerdings nachzuweisen. Den Einbruch in die Kirche räumte er ein. Eine innere Stimme habe ihm aufgegeben, diesen Einbruch zu begehen.

In einem Strafprozess kommt es neben der Beweisaufnahme, in der die Taten rekonstruiert und Zeugen gehört werden, aber auch darauf an, die Taten und die Schuld des Täters beziehungsweise des Angeklagten einzuordnen.

Weitere Beweise

Darum werden in der Beweisaufnahme – sofern das Gericht die Notwendigkeit sieht – Hinweise zum psychischen Zustand des Angeklagten gegeben, wenn nicht sogar Gutachter gehört werden müssen.

Richter Axel Teckemeyer. Quelle: Markus Kniebeler

Richter Teckemeyer verlas mehrere Passagen aus einem Gutachten, das zu dem Angeklagten verfasst worden war. Darin wird dem jungen Mann eine psychotische sowie manische bipolare Störung attestiert. Jürgen Schindler-Clausner war dem Angeklagten als Rechtsanwalt beigeordnet worden, nachdem er zunächst ohne Rechtsbeistand erschienen war.

Ähnliche Fälle

Schindler-Clausner hat in seiner Berufslaufbahn ähnliche Fälle erlebt. „Warum Menschen diese Krankheit entwickeln, ist noch nicht letztendlich klar“, erläutert der Rechtsanwalt auf Nachfrage. Es gebe Theorien, dass diese Störung erbbedingt sei.

Darum sei die Angabe des Angeklagten, er habe innere Stimmen gehört, nicht von der Hand zu weisen. Dazu kommen die manischen und depressiven Phasen der bipolaren Störung. Gerade in der manischen Phase, in der sich die Betroffenen stark und unverletzbar fühlen, komme es oft zu Straftaten.

Selten nachvollziehbar

Die sind dann selten wirklich nachzuvollziehen. So hatte sich der Angeklagte in diesem Fall regelmäßig an elektrischen Anlagen und Elektrogeräten zu schaffen gemacht. In Einzelfällen blieb es beim Diebstahl von Glühbirnen oder Sicherungen.

Rechtsanwalt Jürgen Schindler-Clausner Quelle: Bernd Geske

Das alles hatte Richter Axel Teckemeyer zu bewerten. Bereits die Staatsanwältin hatte vorgetragen, dass der Krankheitszustand die Schuld des Angeklagten deutlich mindert. Sie blieb daher mit ihren Einzelstrafanträgen stets am unteren Limit.

Die Anträge

Auch Jürgen Schindler-Clausner bewertete die Vorfälle so. Insgesamt hatte die Staatsanwältin am Ende 18 Monate Freiheitsstrafe auf dem Zettel. Ein Antrag, dem sich der Rechtsanwalt anschloss mit dem Zusatz, man möge dem Angeklagten auferlegen, im nächsten halben Jahr regelmäßig einen Facharzt aufzusuchen.

Nicht die volle Härte

Axel Teckemeyer blieb mit 14 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung knapp unter den Anträgen. Womit auch klar war, dass ein voll schuldfähiger Angeklagter wahrscheinlich die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen hätte.

Elektronik jagte dem Angeklagten offenbar Angst ein. Quelle: Franziska Mohr

Für den Angeklagten hatte der Richter noch mahnende Worte: „Halten Sie sich an die Auflagen, sonst müssen Sie einfahren.“ Er wünsche sich, so Teckemeyer, dass man sich nicht wieder im Gerichtssaal sehe. Der Verurteilte wird nun mit einem Bericht, den Jürgen Schindler-Clausner noch anfertigt, auf einen Bewährungshelfer und einen Arzt treffen.

Keine weiteren Straftaten

Der Rechtsanwalt will zudem den Vater sensibilisieren. Ziel sei, dass im Fall einer weiteren manischen Phase schnell Vorkehrungen getroffen werden, damit keine weiteren Straftaten geschehen.

Von Joachim Wilisch