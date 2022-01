Vier Rathenower Gehwege am Jahresende saniert

Rathenow

Punktlandung. Vor den Weihnachtsfeiertagen sind in der Rathenower Innenstadt vier Gehwege, mit deren Sanierung vor einigen Wochen begonnen worden war, fertiggestellt worden. Damit hat das Bauamt das selbst gesteckte Ziel erreicht, die vier Bauvorhaben noch in diesem Jahr abzuschließen.

So konnte der Schneefall am 23. Dezember und die sich anschließende Frostperiode den Verlauf der Arbeiten nicht mehr beeinflussen. Bei den sanierten Gehwegen handelt es sich um Abschnitte der Karl-Liebknecht-Straße, der Rosa-Luxemburg-Straße, der Fraunhoferstraße und der Helmholtzstraße.

Was die beiden erstgenannten Straßen angeht, handelt es sich um den Abschluss von Arbeiten, die bereits vor sechs Jahren begonnen hatte. Damals waren, im Zuge der Umgestaltung des Platzes der Freiheit, die nördlichen Gehwegabschnitte der genannten Straßen bereits saniert worden. Nun wurden die Strecken mit der Herrichtung der fehlenden Teilstücke komplettiert.

In der Fraunhoferstraße und der Helmholtzstraße wurden die Gehwege auf jeweils einer Straßenseite überarbeitet. Wo bislang wegen diverser Unebenheiten die Stolpergefahr sehr groß war, läuft es sich nun ausgesprochen komfortabel.

Neue Wege durch den Fonantanepark

Im kommenden Jahr wird die Stadt fortfahren, Geh- und Radwege in Ordnung zu bringen. So sollen die Wege, die durch den Fontanepark führen, endlich in Ordnung gebracht werden. Rund 140 000 Euro sind dafür vorgesehen. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Erheblich aufwendiger wird die Sanierung der Rad- und Fußwege in Curlandstraße und Friedrich-Ebert-Ring ausfallen, mit der ebenfalls im kommenden Jahr begonnen werden soll. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sind für diese Arbeiten veranschlagt.

Allerdings werden die Wege auf der rund 1,3 Kilometer langen Strecke nicht in einem Zuge saniert. Vielmehr soll das Vorhaben in drei rund 450 Meter lange Teilabschnitte aufgeteilt werden. Nach derzeitigem Planungsstand wird das Gesamtvorhaben mit der Sanierung des dritten und letzten Teilstücks im Jahr 2024 beendet.

Von Markus Kniebeler