Vize-Chefredakteur der „Welt“ liest in Rathenow

Rathenow

Dass Politik kein Ponyhof ist, sondern ein knallhartes Geschäft, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wie überall, wo um Macht, Einfluss und Karriere gerungen wird, werden auch in der Politik die Samthandschuhe beiseite gelegt, wenn es ans Eingemachte geht.

Kaum einer kennt die Mechanismen in diesem Spiel so gut wie Robin Alexander. Wer nur ein bisschen interessiert ist am Lauf der Dinge, wird den mit Auszeichnungen übersäten Journalisten kennen.

Nicht nur als stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „Die Welt“ macht der 46-Jährige von sich reden. Einem breiten Publikum ist Robin Alexander vor allem wegen seiner regelmäßigen TV-Auftritte in politischen Talkshows bekannt, in die er wegen seiner scharfen Analysen und der Gabe, die Dinge auf den Punkt zu bringen, immer wieder eingeladen wird.

Bestseller über die Flüchtlingskrise

Auch als Autor hat sich der Journalist einen Namen gemacht. Sein 2017 erschienenes Buch „Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik“ stand lange an der Spitze der Bestsellerliste. Und auch sein jüngstes Werk „Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik“ schickt sich an, ein Verkaufsschlager zu werden.

Am kommenden Donnerstag, dem 4. November, wird Robin Alexander nach Rathenow kommen, um das Buch vorzustellen. In diesem beschreibt er den Machtkampf, der die CDU zerreißt und am 26. September zur schwersten Wahlniederlage in der Geschichte der Partei geführt hat.

„Sein glänzend recherchiertes Buch ist ein Report aus dem Innern der Macht, die packende Geschichte einer Kanzlerin in Agonie und das überraschende Porträt jener Männer, die um ihr Erbe kämpfen“, heißt es in einer Rezension des Buches. Die Lesung wird organisiert vom Brandenburgischen Literaturbüro und der Buchhandlung Tieke.

Karten für die Lesung am 4. November im Havelrestaurant Schwedendamm – Beginn 19 Uhr – gibt es in der Buchhandlung Tieke (03385/510232).

Von Markus Kniebeler