Rathenow

Für Leute, die Entspannung suchen, bietet die Volkshochschule Havelland mit Beginn des Herbstsemesters am 12. August eine Anzahl von Kursen an. Möglichkeiten, zu entspannen und dies mit Bewegung zu verbinden, bieten die Kurse Yoga, Qi Gong und Feldenkrais.

Yoga hat auf viele Menschen eine beruhigende, ausgleichende Wirkung und kann somit den Folgeerscheinungen von Stress entgegenwirken. Gleichzeitig werden bei den Übungen Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und Muskelausdauer trainiert.

Neu: Yoga für Männer

Yoga ist sehr beliebt. Neben den Grundkursen gibt es an der Volkshochschule Yoga für die 50-plus-Generation, Yoga für Männer und kraftvolles Yoga. Mit der chinesischen Bewegungsform Qi Gong findet man mit äußerer und innerer Bewegung zur Regeneration der Lebenskraft (Qi) und zu wachsender Ruhe. In den Kursen ab dem 14. August lernen die Teilnehmer das Zusammenspiel von gelassener Atmung, langsam fließenden Bewegungen aus dem Steißbein heraus und gelenkter Aufmerksamkeit kennen.

Feldenkrais hilft, die Vielfalt der eigenen Bewegungsmöglichkeiten wieder zu entdecken und freier im eigenen Körper zu leben. Körperliche Verspannungen und Blockaden können durch minimale, leichte und fließende Bewegungen gelöst werden. Feldenkrais findet am 21. September statt. Wer bewusst entspannen möchte, kann das Autogene Training ab 8. Oktober, 18 Uhr, erlernen. Wer dessen Grundlagen beherrscht, kann mit seinem inneren Stress besser umgehen.

Mehr Ruhe für den Geist

Meditation heißt in die Stille gehen, den Geist beruhigen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Meditation erfahren und erlernen können alle Interessierten in einem Kurs ab 5. November.

Anmeldungen für die Kurse nimmt das Büro der Volkshochschule unter Telefon 03385 / 551 73 33 oder online unter www.vhs-havelland.de entgegen. Auf der Homepage finden Interessenten auch alle Informationen zu den Kursdaten, Gebühren und Dozenten.

„Lange Nacht“ am 20. September

Die Feier des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschule, die am 21. Oktober 1919 gegründet worden ist, wirft nun auch stärker ihre Schatten voraus. Mit allen Interessierten feiern will die Bildungseinrichtung das Jubiläum mit einer „Langen Nacht der Volkshochschulen“, die bundesweit am 20. September stattfindet.

Am Sitz der Volkshochschule, Bammer Landstraße 10 in Rathenow, gibt es ab 17 Uhr ein buntes Programm. Alle Fachbereiche präsentieren sich mit „offenem Unterricht“ zum Hineinschnuppern für die Gäste, z.B. Nähen, Imkern und Gebärdensprache. Geplant sind Workshops und Vorträge zu verschiedensten Themen: Adler im Havelland, gesunder Schlaf, Orientalischer Tanz und vieles mehr. Dozent Peter Dietze hält ab 18 Uhr einen Vortrag über die Geschichte der Rathenower Volkshochschule.

Von Bernd Geske