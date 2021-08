Nach langer, coronabedingter Durststrecke legte die Havelländer Volkshochschule im Juli ein Kultur-Sommerprogramm auf, welches vor Vielseitigkeit nur so strotzte. Das Angebot kam so gut an, dass es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben soll. Teilnehmer und Dozenten waren glücklich, endlich wieder gemeinsam kreativ tätig werden zu können.