Die Volkshochschule Havelland nimmt Schritt für Schritt den Unterricht wieder auf. Der Kursbetrieb, der seit dem 17. März unterbrochen war, wird wieder fortgesetzt, wo es möglich ist. Ab 8. Mai sind einige Kurse schon mit maximal fünf Personen fortgesetzt worden, hat die Pressestelle des Landkreises mitgeteilt. Zum 28. Mai habe das Land die Voraussetzungen noch ein weiteres Stück gelockert.

Das Team der Volkshochschule konzentriere sich gegenwärtig darauf, für unterbrochene Kurse nun Nachholtermine mit einer geeigneten Teilnehmerzahl anzubieten. Die jeweiligen Teilnehmer sollen darüber von der Einrichtung individuell informiert werden.

Über 30 Kurse laufen wieder

Mehr als 30 unterbrochene Kurse haben am Rathenower Standort der Kreisvolkshochschule schon wieder mit dem Unterricht begonnen, teilt die Pressestelle des Landkreises mit. Davon laufen zwölf Sprachkurse und neun Pilates-Kurse in Kleingruppen. Fünf Bewegungskurse sind nach draußen an die frische Luft verlegt worden.

Vier Yoga-Kurse und der Kurs Autogenes Training werden in Rathenow jetzt auch weitergeführt. Zwei neue PC-Kurse sind in Kleingruppen gestartet worden.

Nicht alles wird fortgesetzt

Wegen des derzeit geltenden Hygieneplans können nicht alle unterbrochenen oder geplanten Kurse fortgesetzt werden, teilt die Pressestelle des Landkreises mit. Bei besonders gefragten Kursen würden bis zu den Sommerferien nicht mehr genug Kurstage zur Verfügung stehen, um mit Teilungsunterricht in kleineren Gruppen die noch fehlenden Lerninhalte nachzuholen.

Davon betroffene Teilnehmer werden von der Volkshochschule individuell informiert. Sie haben die Möglichkeit, ihre bereits gezahlten Kursgebühren als Guthaben für die nächste Kursanmeldung bei der Volkshochschule zu nutzen.

Die VHS-Cloud genutzt

Während der Unterbrechung des Präsenzunterrichtes infolge der Corona-Gefahr hat die Volkshochschule Havelland auch das Online-Netzwerk der Volkshochschulen genutzt – die VHS-Cloud. Über zehn Kurse sind als digitale Lernräume in der Cloud eröffnet worden. Acht Sprachkurse haben über die Cloud Übungsaufgaben zur Überbrückung des fehlenden Unterrichts erhalten. Für das Herbstsemester, das jetzt bereits geplant wird, sollen weitere neue Digital-Angebote in das Programm der Volkshochschule aufgenommen werden.

Einige Kompaktkurse werden auch noch vor dem Beginn der Sommerferien gestartet. In Rathenow sind das „Freude am Nass-in-Nass-Ölmalen“, „Asiatische Tuchmalerei III“, „Kreatini: Pouring für Anfänger“, die „Yoga-und Meditation-Intensivwoche“, ein „Schnuppertag Qi Gong“ und „Chan Mi Qi Gong für Fortgeschrittene“.

Falkensee beginnt auch wieder

In Falkensee sind auch einige unterbrochene Kurse in Kleingruppen wieder aufgenommen worden. Das betrifft zum Beispiel den Alphabetisierungskurs für Erwachsene, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Dort laufen auch schon wieder Kurse im Computerbereich sowie in den Sprachen Englisch, Französisch, Polnisch und Schwedisch. Weitere Fremdsprachen und einige Gesundheitsangebote sollen folgen.

