Rathenow

Ihre Online-Vorlesungen in diesem Herbstsemester hat die Volkshochschule Havelland den Volkskrankheiten gewidmet. An vier verschiedenen Abenden soll es von Oktober bis Februar um vier unterschiedliche Themen gehen: Alzheimer, Depression/Burnout, chronische Atemwegserkrankungen und Bluthochdruck.

Die Volkshochschule hat dazu hochkarätige Referenten anzubieten, die Universitätsprofessoren oder auch qualifizierte Mitarbeiter von wissenschaftlichen Einrichtungen sind. Sie halten live über das Internet ihre Vorträge, die in den Raum 203 der Volkshochschule in Rathenow übertragen werden. Die Teilnehmer hören in einer Gruppe zu, können ihre Erfahrungen austauschen und den Referenten nach dem Vortrag auch live Fragen stellen.

Anzeige

Alzheimer zuerst

Zuerst spricht Professor Roland Brandt am 22. Oktober ab 19 Uhr in seinem Vortrag „Was steckt hinter der Alzheimer-Krankheit?“ über deren Hintergründe und den Bezug zur Neurobiologie der Gedächtnisvorgänge.

Weitere MAZ+ Artikel

Was typische Anzeichen einer behandlungsbedürftigen Depression sind und welche Faktoren bei ihrer Entstehung eine Rolle spielen, darüber spricht am 5. November ab 19 Uhr Professor Rainer Rupprecht. Er stellt den aktuellen Forschungsstand vor und erklärt Behandlungsmöglichkeiten.

Therapien für Asthma

Chronische Atemwegserkrankungen sind das Thema des Online-Vortrags von Prof. Robert Bals am 25. Januar. Er spricht über neue Therapien für Asthma bronchiale und die Lungenkrankheit COPD.

Der Hypertonie, also dem Bluthochdruck, ist der letzte Vortrag dieser Reihe am 4. Februar gewidmet. Bettina Heidecker referiert darüber, was Bluthochdruck eigentlich genau ist, und stellt den Zusammenhang mit der Herzinsuffizienz vor.

6.000 Teilnehmer

In diesem Semester beteiligen sich 40 Volkshochschulen bundesweit an den genannten Online-Vorträgen. Rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei den Live-Übertragungen online dabei.

Die Online-Vorträge können gebucht werden in der Volkshochschule unter Telefon 03385/551 73 34 oder unter www.vhs-havelland.de.

Von MAZ