Rathenow

Die Volkshochschule Havelland befindet sich kurz vor ihrer wichtigsten Veranstaltung des ganzen Jahres. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens lädt die Bildungsstätte an ihrem Sitz in der Bammer Landstraße 10 in Rathenow am Freitag, 20. September, ab 17 Uhr ein zu einer Langen Nacht.

Die Liste der Angebote...