Rathenow

Die havelländische Kreisstadt hat ein ernstzunehmendes Drogenproblem, darauf haben Vertreter unterschiedlicher Institutionen in den letzten Jahren immer wieder hingewiesen. Einer, der nicht müde wird, sich für die Aufklärung junger Menschen einzusetzen und das Thema immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, ist der Notfallsanitäter Rayk Sommer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Jahren klärt er unter anderem an Schulen ehrenamtlich Jugendliche zum Thema Drogen auf und wurde mehrfach für sein Engagement geehrt. Zuletzt bekam er im September die Ehrenamtsmedaille des Landtags.

Kurz davor hatte Sommer im nicht-öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung noch einmal auf die „dramatische Situation“ in Rathenow hingewiesen und den Vorschlag unterbreitet, die Stelle eines Suchtkoordinators zu schaffen.

Rayk Sommer hält eine Rede im Landtag zum Thema Drogen. Quelle: Landtag Brandenburg

Der Vorschlag kam bei vielen Abgeordneten gut an. „Es gab einen eindeutigen politischen Willen zur Schaffung dieser Stelle“, erinnert sich Rayk Sommer. Umso größer war seine Enttäuschung, als sich in den nächsten Monaten dennoch nichts tat. Und das, obwohl Sommer sogar signalisierte, das Land hätte sich bereiterklärt, Rathenow als Modellprojekt zu unterstützen.

Im Dezember nutzte der Notfallsanitäter die Bürgerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung, um das Thema noch einmal öffentlich zu diskutieren. „Warum stand die Stelle des Suchtkoordinators nicht in dem abzustimmenden Stellenplan, obwohl es in allen Fraktionen bereits am 25. August einen eindeutigen politischen Willen zur Schaffung der Stelle gab, was von Hauptamtsleiter Jörg Zietemann so auch zusammengefasst wurde?“, fragt Sommer.

Unverständnis äußert derweil auch der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Daniel Golze. „Wir müssen das Thema endlich voranbringen, denn wir haben ein riesengroßes Problem. Wir brauchen jemanden, der aufklärt, Arbeitskreise leitet, in die Schulen geht, als Ansprechpartner zur Verfügung steht und sich diesem Problem widmet“, macht Golze deutlich.

Dabei gehe es nicht darum, die Arbeit der Polizei zu übernehmen, sondern um Aufklärung. „Wichtig ist jetzt, dass wir die Entscheidung treffen, eine solche Stelle einzurichten“, sagt Golze, der das Thema im Herbst auf die Tagesordnung im Finanzausschuss gesetzt hatte. Im Ergebnis habe die Verwaltung zunächst zehn und später 15 Stunden gefunden, die man für eine solche Stelle zur Verfügung stellen könne. Laut Golze ist das zu wenig für eine so wichtige Aufgabe.

Daniel Golze (Die Linke) befürwortet die Schaffung der Stelle eines Suchtkoordinators. Quelle: Christin Schmidt

Indessen räumt auch die Stadtverwaltung ein, das Thema Drogen- und Suchtprävention ist wichtig. „Die Einrichtung einer Stelle in der Stadtverwaltung steht dabei aber nicht im Vordergrund“, heißt es in einer Stellungnahme der Pressestelle. Die Haushaltslage lasse eine 100-prozentige Förderung nicht zu.

„Wir sind mangels gesetzlichen Auftrags leider im freiwilligen Bereich. Dennoch geht es darum, die bestehenden Angebote zum Thema frühe Suchtvermeidung zu bündeln, um die bereits vorhandenen Möglichkeiten besser zu nutzen“, so die Pressestelle weiter.

Stadt Rathenow auf der Suche nach Förderprogrammen

Dafür könne und werde die Verwaltung Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung stellen, um so eine Kofinanzierung einer Stelle zu ermöglichen. Fördermöglichkeiten bestünden grundsätzlich über ein kommunales Förderprogramm des Verbands Gesetzlicher Krankenkassen.

Das sei aber aktuell durch die kreislichen Programme „Gesundes Havelland“ und „Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern“ erschöpfend in Anspruch genommen. Weitere Fördermöglichkeiten seien für dieses Jahr angekündigt.

Sobald diese öffentlich zugänglich sind, werde sich die Stadt bewerben. „Wir wollen aber nicht abwarten, sondern in diesem wichtigen Thema weiterkommen. Deshalb findet in den nächsten Tagen eine Beratung zum Thema Drogen- und Suchtprävention mit einem freien Träger statt. Im Rahmen des Gespräches wird die Möglichkeit einer Zusammenarbeit konkret erörtert“, verkündet die Pressestelle. Anschließend werde man die Stadtverordneten über den aktuellen Stand informieren.

Auch Rathenows CDU unterstützt den Vorschlag

Die Schaffung der Stelle eines Suchtkoordinators befürwortet inzwischen auch Corrado Gursch, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung (CDU).

„In der Drogenpolitik braucht es neue Denkmuster. Viele Menschen konsumieren Rauschmittel trotz geltender Verbote, daher ist es in meinen Augen richtig, mit einem Drogenbeauftragten Konsumenten über mögliche Folgen verstärkt aufzuklären und junge Menschen mit gezielten Maßnahmen vor Konsum und Suchtgefahr zu warnen“, so Gursch. Um Doppelstrukturen zu verhindern, müsse dies Hand in Hand mit vorhandenen Angeboten laufen.

Streetworkerin schlägt Alarm

Zu denen, die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Konsum von Drogen konfrontiert sind, gehört auch Streetworkerin Kathrin Wittek. Genau wie Rayk Sommer schlägt sie Alarm angesichts der aktuellen Lage: „Wir brauchen definitiv mehr Kräfte, geschultes Personal, das sich diesem Thema intensiv widmet und auch für uns Ansprechpartner ist. Eine Person, die wir kontaktieren können, wenn wir gefährliche Tendenzen entdecken.“

Wittek weiß, häufig konsumieren auch Eltern, was dazu führe, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig mit Drogen konfrontiert werden. „Wir müssen dringend neue Wege finden, dieses Problem anzugehen“, mahnt Wittek. Ähnlich klingt eine Forderung aus den Reihen der SPD.

Rayk Sommer erklärt Schülern, was Drogen mit ihnen machen und wie die verschiedenen Substanzen ihren Körper zerstören. Quelle: Christin Schmidt

„Wir befürworten ausdrücklich die Schaffung einer solchen Stelle. Die Zahlen der letzten Untersuchung sind erschreckend und ich denke, die Dunkelziffer ist noch viel höher“, sagt Thomas Baumgardt, der für die Sozialdemokraten im Stadtparlament sitzt. Als Tierarzt weiß er, die Substanzen, die in der Stadt im Umlauf sind, sind äußerst gefährlich und können unter anderem den Gehirnstoffwechsel beeinflussen.

„Eigentlich schreien alle Stellen nach Hilfe. Und von der Suchtberatung bis zur Polizei machen auch alle eine gute Arbeit. Aber es fehlt an Koordination, wir brauchen jemanden, bei dem die Fäden zusammenlaufen und der die Kompetenz hat, das Problem anzugehen. Es muss etwas passieren!“, betont Thomas Baumgardt.

Von Christin Schmidt