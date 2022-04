Von Holzbrille bis 3D-Druck: Erster Optik-Stammtisch in Rathenow begeistert

Rathenow

Zufrieden schaut Justus Eichstädt in die Runde und freut sich über den regen Austausch, der vor seinen Augen stattfindet. Der gebürtige Rathenower und Professor für Augenoptik und Optische Gerätetechnik an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) eröffnet am Montag im Restaurant „Zum Alten Hafen“ den ersten Optik-Stammtisch. Rund 30 Interessierte folgen seiner Einladung und sind sich schnell einig: Genau das hat Rathenow gebraucht.

„Ein Treffen in gemütlicher Runde, nicht unbedingt auf Geschäftsführerebene, sondern in einer lockeren Atmosphäre, firmenübergreifend mit Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Bereichen der Optik-Branche, das hat bislang gefehlt“, lobt André Schwolow die Idee des Optik-Stammtisches.

Der Inhaber der Firmen Obrira und Solira hat nicht nur seine Frau, die Augenoptikerin Anja Schwolow zum Stammtisch mitgebracht. Auch drei Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit zum Austausch.

Zum Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe hat Justus Eichstädt einen Vortrag zum Thema „Entwicklungen und Innovationen in der Augenoptik“ vorbereitet. Nachwuchskräfte und Studenten lauschen ihm dabei ebenso interessiert wie Gäste aus der Wissenschaft, Vertreter von Fachverbänden und erfahrene Mitarbeiter und Geschäftsführer unterschiedlichster Unternehmen.

Professor Justus Eichstädt stößt mit Eileen Schubert (l.) und Andrea Buttke von der Rathenower Optik GmbH an. Quelle: Sebastian Morgner

Eichstädt taucht in die Geschichte der Optik ein, erinnert an Johann Heinrich August Duncker und spricht über moderne Entwicklungen wie die Retinaanalyse mittels künstlicher Intelligenz oder das Drucken von Fassungen und Linsen mit 3D-Druckern.

Damit trifft der Professor offenbar den Nerv des Publikums, denn schnell tauchen die ersten Fragen auf und ein Austausch in großer Runde entsteht. Dabei wird deutlich, dem 3D-Druck von Linsen, den laut Eichstädt eine niederländische Firma bereits anbietet, stehen die Rathenower noch skeptisch gegenüber.

Zukunftsmusik: Die Holzbrille aus Rathenow

„Der Trend geht eindeutig zum 3D-Druck, damit lassen sich Konturen herstellen, die man so mechanisch nicht herstellen kann“, macht Adrian Binsau von der Rathenower Mechanik- und Werkzeugfertigung GmbH deutlich.

Der Geschäftsführende Gesellschafter bringt in die Diskussion um den Einsatz nachhaltiger Materialien auch die Holzbrille ins Spiel. „Wir haben gerade zusammen mit der TU Dresden ein Forschungsprojekt beantragt zum Thema Holzveredlung. Dabei denken wir auch an die Holzbrille. Wenn wir heimische Hölzer mit Eigenschaften von Tropenhölzern veredeln können und solche Fassungen dann noch aus Rathenow kommen, ist das natürlich toll“, erklärt Binsau.

Professor Justus Eichstädt hat zum ersten Optik-Stammtisch in Rathenow eingeladen. Quelle: Sebastian Morgner

Den Optik-Standort Rathenow zu fördern ist auch im Sinne aller anderen Teilnehmer. Zu ihnen gehört der 69-jährige Klaus Gericke. Er ist zwar nicht mehr in der Optik tätig und genießt seit 2018 seinen Ruhestand, das Thema interessiere ihn aber nach wie vor.

Der 69-jährige Klaus Gericke war bis 2018 als Laboringenieur tätig und besuchte nun den Optik-Stammtisch. Quelle: Sebastian Morgner

„Wer rastet, der rostet“, sagt Gericke, der früher in allen Bereichen der Rathenower Optischen Werke tätig war und später als Laboringenieur für Fertigungsmesstechnik an der THB arbeitete. Der Vortrag habe ihm gefallen, ebenso der Austausch.

Nächster Optik-Stammtisch in Planung

„Ich habe mich mit dem Thema bisher noch gar nicht befasst, fand es dennoch interessant“, sagt Johanna Lüde. Sie ist mit ihrer Freundin, der Optikmeisterin Candy Struck gekommen. „Es ist spannend, mal die Mitarbeiter anderer Unternehmen kennenzulernen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt sollte man dranbleiben und die Veranstaltung fortsetzen“, betont die 29-Jährige.

Genau das wünscht sich auch Jörg Zietemann. Der stellvertretende Bürgermeister war mit Jenny Freier von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rathenow gekommen und zeigte sich beeindruckt: „Ich freue mich, dass so viele junge Menschen gekommen sind. Dazu ein kurzweiliger Vortrag und ein reger Austausch, einfach gut gemacht.“

Über so viel positives Feedback freut sich Initiator Justus Eichstädt. Er hat sich vorgenommen, den nächsten Optik-Stammtisch für Oktober zu planen und die Reihe im Halbjahresrhythmus fortzusetzen. Ideen für neue Themen gibt es schon.

Von Christin Schmidt