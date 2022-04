Von Pittsburgh nach Rathenow: Alex liebt Berlin, Döner und seine Gastfamilie 

Rathenow

Verlegen lächelt Laurentine ihren großen Gastbruder an und überlegt einen Moment bevor sie auf die Frage, was sie an ihm mag, antwortet: „Alles ist toll an Alex!“ Es ist nicht zu übersehen, dass die beiden ein Herz und eine Seele sind und das nun schon seit acht Monaten.

Im August kam der 19-jährige Alexander Gates in Rathenow an. Die ersten Wochen dürften für ihn ein echtes Kontrastprogramm zum Leben in der Heimat gewesen sein, denn aufgewachsen ist er in Pittsburgh, einer Großstadt im Südwesten des US-Bundesstaates Pennsylvania.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Idee, ein Auslandsjahr in Deutschland zu verbringen, hatte ihn eine Lehrerin gebracht. Sie machte ihn auf das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) zwischen den USA und Deutschland aufmerksam und gab ihm den Tipp für ein entsprechendes Stipendium. Also hat er sich beworben und zwar erfolgreich.

„Alex bekommt für alles ein Stipendium, er ist einfach so schlau“, sagt Gastschwester Laurentine stolz und Gastmama Doreen Genzel fügt hinzu: „Alex ist der schlauste Austauschschüler, den wir je hatten und wir hatten schon einige schlaue.“

Alex fühlt sich in Rathenow wohl

Es ist nicht zu übersehen, dass die Familie ihren Gastschüler längst ins Herz geschlossen hat und auch Alex fühlt sich hier sichtlich wohl. Zusammen mit seiner Gastschwester besucht er die elfte Klasse des Jahngymnasiums, allerdings ist der Schulbesuch für ihn eher freiwillig. Seinen Highschool-Abschluss hat er bereits in der Tasche. Dennoch nimmt er am Unterricht teil, hat die Fächer Englisch, Deutsch, Mathe, Erdkunde, Geschichte, Politik und Chemie belegt.

Dem Unterricht in deutscher Sprache zu folgen, fällt ihm nicht schwer. „Ich hatte in der Schule deutsch“, erklärt Alex in fließendem Deutsch und mit breitem amerikanischer Akzent. Das Austauschjahr ist für ihn eine Art Auszeit, bevor er zum College geht, um Internationale Politik und Deutsch zu studieren.

Vom Havelland nach Washington D.C.

Den Platz an der George Washington Universität in Washington D.C. hat er bereits sicher. Jetzt will er aber erst einmal zusammen mit Laurentine seinen Aufenthalt in Deutschland genießen. Rathenow gefällt ihm, auch weil Berlin nicht weit weg ist. Jede Woche fahren die beiden mit dem Zug in die Hauptstadt, besuchen Laurentines ältere Geschwister oder gehen in ihre Lieblingscafés, um guten Kaffee zu trinken.

Austauschschüler Alexander Gates aus Pittsburgh unterwegs mit seiner Gastschwester Laurentine Genzel. Quelle: Privat

Einen richtigen Kulturschock habe er nach seiner Ankunft nicht erlebt, sagt Alex. Dennoch gebe es natürlich einige Unterschiede, zum Beispiel das Hackepeterbrötchen zum Frühstück. „Das hat er noch nicht zu schätzen gelernt“, sagt Doreen Genzel mit einem Lachen und Laurentine verrät, dass er es noch nicht mal probiert hat. Alex winkt ab und macht klar, dass es dazu auch nicht kommen wird. Stattdessen kocht er lieber für seine Gastfamilie. Der junge Amerikaner steht leidenschaftlich gern in der Küche, ganz zur Freude der Genzels. Die sind begeistert von der Kochkunst des jungen Amerikaners.

Die Sozialdemokratin und Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede ist Alex’ Patin. Gesehen haben sie sich bislang allerdings noch nicht. „Oh, ich habe gar nicht auf ihre E-Mail geantwortet“, gesteht Alex. Das könnte auch daran liegen, dass er so viel unterwegs ist. Er nutzt die Zeit, um mit seiner Gastfamilie Europa zu erkunden. In Brüssel waren sie schon, auch Wien haben sie besucht, Dänemark entdeckt und Amsterdam. Polen und Göteborg stehen auch noch auf dem Plan.

Alexander Gates aus Pittsburgh läuft mit seiner Gastschwester Laurentine Genzel durch Brüssel. Quelle: Privat

„Alex ist bislang noch nicht gereist. Der Flug nach Deutschland war sein erster. Deshalb wollen wir die Zeit nutzen und ihm möglichst viel zeigen“, erklärt Doreen Genzel. Wenn alles klappt, wird Alex sein Austauschjahr mit einem Interrail-Urlaub quer durch Europa abschließen, natürlich zusammen mit seiner Gastschwester Laurentine. Am 20. Juni steht dann die Heimreise an. An den Abschied will Laurentine noch nicht denken. Sie weiß schon jetzt, sie wird ihren großen Gastbruder schrecklich vermissen.

Aber auch Alex wird einiges fehlen, wenn er zurück in den USA ist. „Ich werde Tine und Mutti vermissen und Bebe, meine Lieblingskatze. Der leckere Döner wird mir auch fehlen“, gesteht der 19-Jährige mit einem Lächeln. Eines steht für ihn schon jetzt fest: „Ich komme auf jeden Fall zurück! Ich überlege, für ein Jahr in Berlin zu studieren.“ „Oder länger“, fügt Laurentine mit einem verschmitzten Lächeln hinzu und umarmt ihren großen Gastbruder.

Von Christin Schmidt