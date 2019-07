Rathenow

Als am frühen Dienstagvormittag das Rathenower Rathaus wegen einer Bombendrohung evakuiert werden musste, wurde den Mitarbeitern der Verwaltung eine unerwartete Arbeitspause zuteil.

Was nicht heißt, dass im gesamten Verwaltungsgebäude die Arbeit ruhte. Bojan, Finja und Cooper hatten richtig zu tun.

Bei dem Trio handelt sich um Sprengstoffspürhunde, die immer dann zum Einsatz kommen, wenn es Sprengstoffverdacht gibt.

Zwei Teams angefordert

Im Land Brandenburg gibt es elf dieser spezialisierten Vierbeiner. Nachdem im Rathaus der Brief mit der Bombendrohung gefunden worden war, wurden zwei Teams angefordert.

Aus Potsdam reiste Sabine Müller mit Cooper an. Quelle: Markus Kniebeler

Vom Flughafen Schönefeld reiste Jutta Gerlach mit der zehnjährigen Finja an, einer belgischen Schäferhündin. Und in Potsdam machte sich Diensthundeführerin Sabine Müller mit Cooper auf den Weg, ebenfalls ein belgischer Schäferhund.

Mit den Hunden, die in einem aufwendigen Training dazu befähigt wurden, kleinste Sprengstoffmengen zu erschnuppern, durchkämmten die Hundeführer das gesamte Gebäude – und zwar Raum für Raum, vom Keller bis zum Dachgeschoss.

Für die Hunde sei das eine enorm anstrengende Arbeit, erklärte Jutta Gerlach nach dem Ende des Einsatzes. Das Spüren verlange ihnen höchste Konzentration ab.

Ohne Erfolgserlebnis geht es nicht

Damit die Hunde nicht ohne Erfolgserlebnis bleiben, deponieren die Hundeführer in regelmäßigen Abständen eine kleine Tüte mit Sprengstoff in den bereits durchsuchten Räumen, die sie dann von den Hunden erschnuppern lassen – Belohnung natürlich inklusive. So wurde es auch in Rathenow gemacht.

Paul Rössing und Bojan wurden aus Magdeburg eingeflogen. Quelle: Markus Kniebeler

Obwohl die Hunde sich abwechselten, waren sie von der Aufgabe so in Anspruch genommen, dass die beiden Hundeführerinnen gegen Mittag Verstärkung anforderten.

Weil in Brandenburg auf die Schnelle kein Team aktiviert werden konnte, wurde die Anfrage zur Polizei des Nachbarlandes Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Und von dort wurde dann per Helikopter Diensthundeführer Paul Rössing mit Bojan eingeflogen, welche ihre zwei- und vierbeinigen Kollegen bei der anstrengenden Suche unterstützten.

Dass am Ende im Rathaus nichts erschnuppert wurde, war die gute Nachricht des Tages. Gegen 17 Uhr wurde das Rathaus wieder freigegeben. Durchaus möglich, dass der eine oder andere Verwaltungsmitarbeiter am Mittwoch ein Hundehaar in seinem Büro entdeckt hat. Aber darüber wird sich garantiert niemand aufgeregt haben.

Von Markus Kniebeler