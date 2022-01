Von wegen Winterruhe: Im Rathenower Optikpark wird gerackert

Rathenow

Der Paparazzi-Steg im Rathenower Optikpark ist ein beliebter Ausguckort, von dem man die Flößer auf dem Altarm der Havel wunderbar beobachten kann. Weil Besucher hier immer wieder die Kamera oder das Handy zücken, um die sanft vorbeigleitenden Flöße vor dem idyllischen Hintergrund der wilden Uferlandschaft festzuhalten, hat der Steg seine Namen erhalten.

In der kommenden Saison können die Paparazzi den Steg gleich mitfotografieren. Denn die hölzerne Plattform, auf der man bis zum Altarm gelangt, wird dann funkelnagelneu sein. Momentan sind die Optikpark-Mitarbeiter Stefan Kroschinsky und Torsten Hoffmann damit beschäftigt, die in die Jahre gekommene Holzkonstruktion zu erneuern. Vor der Montage hatten sie die 83 Bohlen des Stegs mit Holzöl imprägniert. Wenn die Optikpark-Saison am 17. April eröffnet wird, werden die Gäste den neuen Steg erstmals erkunden können.

Gefegt wird im Optikpark eigentlich immer. Quelle: Markus Kniebeler

Die Sanierung des Steges ist einer von vielen Aufträgen, die während der Schließzeit des Geländes erledigt werden müssen. Im Herbst ist die Beseitigung des Laubs die große Herausforderung. Außerdem werden in der kalten Jahreszeit Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten am Mobiliar vorgenommen. Holzbänke, Liegen, Hinweisschilder und andere Gegenstände werden abgeschliffen und mit einem neuen Anstrich versehen. Auch die Flöße, die während der Saison auf dem Havel-Altarm im Dauereinsatz sind, werden an Land geholt und dort überarbeitet.

Ausbesserungen an Wegen und Plätzen

Ebenso stehen Ausbesserungen an Wegen und Plätzen auf der Tagesordnung. Mitarbeiter Günter Schliewe etwa hat in den vergangenen Tagen eine kleine Fläche vor dem Park-Imbiss neu gepflastert. Und wird noch an vielen anderen Orten seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Alexander Dergunov verleiht der Farbpalette aus dem Efeuhain neuen Glanz. Quelle: Markus Kniebeler

Alexander Dergunov, der den Park schon an ’zig Stellen mit seiner Schnitz- und Malkunst aufgewertet hat, sitzt momentan mit Pinseln und Farben im Flur des Mühlengebäudes, um der bunten Farb-Palette, die im Efeuhain die Blicke der Besucher auf sich zieht, zu neuem Glanz zu verhelfen.

Arbeiten im Rosenhain

Derweil werden im Rosenhain die Blumen gestutzt, damit sie, sobald es wärmer wird, um so besser austreiben können. Für die Bepflanzung der Strahlenbeete ist es noch zu früh. Ende März, wenn die Winterkälte gebrochen ist, kommen Stiefmütterchen und Co. in den Boden. Aber geharkt und gefegt wird im Park eigentlich immer. Vor allem nach stürmischen Tagen müssen Wege und Beete von Blättern, Ästen und anderem befreit werden.

Silke Schröter widmet sich dem Rosenschnitt. Quelle: Markus Kniebeler

Auch in den Büros können im Winter nicht die Beine hochgelegt werden. „Die neuen Flyer stehen kurz vor der Fertigstellung“, sagt Marketingchefin Katja Brunow. Ein paar letzte redaktionelle Feinheiten seien aber noch zu erledigen.

Flyer vor der Fertigstellung

Sobald die Flyer mit den aktuellen Informationen zum Park fertig sind, werden sie in Umlauf gebracht, um die Menschen neugierig auf das Gelände am Schwedendamm zu machen. Systematisch werden die Flyer an Hotels, Pensionen, touristische Anbieter und Verwaltungen in Westbrandenburg verteilt. Und auch das Veranstaltungsprogramm, das zu großen Teilen bereits festgezurrt ist, erhält jetzt den letzten Schliff.

Wenn am Ostersonntag (17. April) die Saison eröffnet wird, muss alles fertig sein. „Wir geben uns die größte Mühe, den Gästen einen tollen Park zu präsentieren“, sagt Katja Brunow. „Aber bis es soweit ist, haben wir noch allerhand zu erledigen.“

Von Markus Kniebeler