Vor 25 Jahren: Brandserie erschüttert Rathenow

Rathenow/Premnitz

Schon wieder brannte es. Jetzt wurde die Premnitzer Feuerwehr zur Anlage von Eon Energy from Waste in Premnitz gerufen. Wer allerdings befürchtet hat, damit werde die Serie von Bränden fortgesetzt, die die Feuerwehr seit einigen Wochen in Premnitz und Rathenow in Atem hält, der hat sich getäuscht. Im EEW-Werk Premnitz waren technische Ursachen ausschlaggebend für ein Feuer, das schnell unter Kontrolle war.

Was auffällt: Immer brennen Müllbehälter oder Mülltonnen. Zuletzt ging in der vergangenen Woche eine Papierpresse in Flammen auf. Die Rathenower Feuerwehrleute wurden zum Kaufland-Gelände an der Milower Landstraße gerufen. Dort stand gegen 0.30 Uhr eine 20 Kubikmeter-Papierpresse lichterloh in Flammen.

25 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es hätte schlimmer kommen können. Aber die Sprinkleranlage in unmittelbarer Nähe zur Presse wurde aktiviert. Das Feuer konnte nicht auf das Gebäude des Supermarktes übergreifen.

Brand einer Papierpresse am Supermarkt Kaufland. Quelle: Kay Harzmann

Ältere Rathenower erinnern sich. Vor 25 Jahren gab es schon einmal eine Brandserie in Rathenow. Im Jahr 1996 gab es bis zum Herbst 46 Brände im Gebiet der Polizeiwache Rathenow. 16 Mal brannte es in leer stehenden Häusern. Dachstuhlbrände, Feuerwehrgroßeinsätze, immer wieder Sirenenalarm. Schnell kam der Verdacht auf, dass hier Brandstifter unterwegs waren.

Eine Sonderkommission wurde bei der Polizei gebildet und Kriminaldirektor Lutz Schubert, damals Leiter des Polizeischutzbereiches Havelland hatte zusammen mit dem Kommissariatschef, der im Polizeipräsidium für Brandsachen zuständig ist, zum Pressegespräch eingeladen.

Schwierige Spurenlage

Mehrere Beamte waren abkommandiert, die Rathenower Brandserie aufzuklären. Konkrete Spuren gab es aber nicht. „Sollte es Spuren gegeben haben, dann wurden sie bei den Bränden immer zerstört“, gab Lutz Schubert vor 25 Jahren zu Protokoll.

Allerdings hatten die Polizisten Rückschlüsse auf die Tatausführung ziehen können. Da gab es Parallelen. Wie die schweren Brände aber genau entstanden, wurde bei dem Pressegespräch nicht bekannt.

Zudem hielten sich die Ermittler zurück. „Es wird in mehrere Richtungen ermittelt“ hatte Lutz Schubert mitgeteilt. Man schließe aber nichts aus – weder einen zündelnden Psychopathen, noch den „warmen Abriss“ von leer stehenden Häusern.

Ausschnitt aus der MAZ-Ausgabe, in der über die Presskonferenz zur Brandserie gesprochen wird. Quelle: Joachim Wilisch

Allerdings hieß es damals, es gebe viel versprechende Hinweise. Zudem machte die Polizei bekannt, dass bei leer stehenden Häusern in und um Rathenow gewisse Vorbeugemaßnahmen ins Auge gefasst wurden. Im Herbst 1996 waren das insgesamt 82 Gebäude, die allein im Rathenower Stadtgebiet leer standen. Auf diese Gebäude wollten Streifenpolizisten nun besonders achten, wenn sie im Stadtgebiet unterwegs waren.

Zugleich wurde vor 25 Jahren deutlich gemacht, dass die Bevölkerung wachen Auges ihre Umgebung beobachten sollen. Besonders interessiert zeigten sich die Kriminalbeamten an allen Personen, die sich in leer stehenden Häusern aufhalten.

Brand in der Mittelstraße

Im Oktober 1996 brannte ein Haus in der Mittelstraße in Rathenow. Der Brand müsse gegen 18 Uhr entstanden sein, schätzte Lutz Schubert ein. Das sei ein Zeitpunkt, zu dem in der Innenstadt noch viele Menschen unterwegs sind, die Beobachtungen gemacht haben können. Das ist 25 Jahre her und irgendwann stellte der Feuerteufel – wenn es denn einer war – sein Tun ein.

Zurück zum Brand der Papierpresse in der vergangenen Woche am Kaufland-Supermarkt. Obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, geht Rathenows Wehrführer Oliver Lienig davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde.

Wieder hat ein Brandstiftereine Mülltonne in Rathenow angesteckt. Dieses Mal brannte es in der Mittelstraße. Quelle: Kay Harzmann

Und er attestiert dem mutmaßlichen Täter ein hohes Maß an krimineller Energie. „Das ist kein Dumme-Jungen-Streich“, so Lienig am Tag nach dem Brand. Wer so etwas tue, der nehme in Kauf, dass Menschenleben gefährdet und ein Millionenschaden angerichtet werden. Noch schlimmer war das Wochenende vor der Bundestagswahl. Drei Einsätze innerhalb von vier Stunden haben die Mitglieder der Rathenower Feuerwehr absolviert. Und es waren stets Müllbehälter, die in Flammen standen. Davon standen in einem Fall die Behälter gefährlich nah an einem Gebäude und in einem Fall folgte der eine Einsatz unmittelbar dem anderen.

Die Ermittlungen der Polizei zur aktuellen Serie haben noch keine Hinweise auf den oder die Täter erbracht. Es ist auch noch nicht geklärt, ob die Brände der letzten Tage im Zusammenhang stehen. Und ob es möglicherweise eine Verbindung zu den Mülltonnenbränden gibt, die sich in den vergangenen Tagen auch in Premnitz gehäuft haben.

Oliver Lienig, Ortswehrführer Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Oliver Lienig appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein. Wer etwas Verdächtiges bemerkt habe, das in Zusammenhang mit den Bränden stehen könne, solle sich nicht scheuen, die Polizei zu informieren.

Von Joachim Wilisch