Vorfahrtsfehler in Friesack und Rathenow führen zu Unfällen

Havelland

Im Kreisverkehr nahe Friesack, wo sich die Bundesstraßen 5 und 188 kreuzen, stießen am Donnerstagvormittag zwei Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine hatte einem Pkw VW die Vorfahrt genommen. Alle Beteiligten überstanden den Zusammenstoß ohne Verletzungen. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn der Berliner Straße in Rathenow musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zeitweise halbseitig gesperrt werden. Eine Skoda-Fahrerin hatte die Vorfahrt eines Toyotas nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt.

Von MAZ