Voting: Welche ist die „Schlechteste Straße in West-Havelland“?

Havelland

Wo befindet sich im Westhavelland die „Schlechteste Straße“? Gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, ist die Märkische Allgemeine Zeitung auf die Suche gegangen. Aus allen Himmelsrichtungen des Kreises wurden der Redaktion Straßen genannt. Per Post oder per E-Mail. Und auch über unsere Facebook-Seite. Sie haben nominiert. In den vergangenen Wochen haben wir die eingesandten Straßen vorgestellt. Schnell wurde klar: Die Straßen im Westhavelland sind teilweise richtig schlecht. Der Autofahrer hat keinen Spaß. Oft ist Vorsicht geboten.

Buckelpisten, ausgefahrenen Straßenränder, Löcher, Berg- und Talfahrt – insgesamt wurden 22 Straßen im West-Havelland von Ihnen nominiert. Diese gehen nun ins große MAZ-Voting. Eine gute Woche lang haben Sie die Möglichkeit, abzustimmen und Ihr Kreuz bei ihrem (Negativ-)Favoriten zu machen. Am Sonntag, den 28. März, endet die Abstimmung um 19 Uhr. Machen Sie mit!

Wenn der Sieger feststeht, dann macht sich die MAZ-Redaktion auf den Weg dorthin und wird noch einmal darüber berichten.

Haben Sie ebenfalls eine Buckelpiste in der Umgebung, die Sie nervt, oder aber ein anderes Problem in Ihrem Heimatort, über das wir berichten sollen? Dann melden Sie sich gern bei uns und schildern uns Ihr Anliegen. Wir greifen das Thema gern auf und berichten darüber. Kontaktieren Sie uns ganz einfach per E-Mail an havelland@maz-online.de!

Von MAZonline