Wärmeversorgung in Zugzwang: Darum steigen die Preise in der Rathenower Schwimmhalle

Da staunten die Saunagäste in der Rathenower Schwimmhalle nicht schlecht. Sie wollten den Saunagang – wie immer – mit einem Zehn-Euro-Schein bezahlen. Das machen manche mit Routine. Sie legen den Impfpass mit ihren Impfdaten und das Geld hin und melden sich mit der Luca-App an. Doch dann gebot der Mann an der Kasse Einhalt. Es fehlten drei Euro.

Die Sauna-Preise in der Schwimmhalle sind zum 1. Januar um 30 Prozent gestiegen. Günter Rall, Geschäftsführer der Rathenower Wärmeversorgungs GmbH, ein Unternehmen im Besitz der Stadt Rathenow, gibt zu, dass eine Preisanpassung in dem Umfang erheblich ist. „Aber wir sind da nicht herumgekommen“, sagt er.

Immer nach oben

Hauptgrund ist die Preisentwicklung auf dem Strommarkt. „Das geht seit Monaten ungebremst nur in eine Richtung, nämlich nach oben“, sagt Rall. Dies gelte auch für die Preisentwicklung beim Gas. „Die Sauna ist nun mal eine Einrichtung, die viel Energie braucht, gerade Strom“, sagt Rall.

Keine Option sei, den Strompreis zulasten des Unternehmens zu belassen. „Wir bekommen keine Zuschüsse von der Stadt für den Betrieb der Schwimmhalle und der Sauna“, sagt Günter Rall. Die Bilanz des Unternehmens müsse am Ende stimmen. „Es ist uns schon schwer gefallen, die Preise so zu erhöhen.“

Das allgemeine Schwimmen und das Kinderschwimmen sind nicht teurer geworden. Quelle: Uwe Hoffmann

Allerdings hätten sich die Geschäfts- und die Schwimmhallenleitung schon Gedanken gemacht.“ Uns war wichtig, dass wir die Preise für die Nutzung der Schwimmbecken so gelassen haben.“ Axel Lepert, der seit über 30 Jahren die Schwimmhalle unter seinen Fittichen hat, unterstreicht das: „Mit den Preisen für das Schwimmen liegen wir im Vergleich mit den Bädern in der erweiterten Region am unteren Rand.“

Das gelte auch noch für die Sauna, sagt Günter Rall. Schwimmhalle und Sauna seien für Rathenow wichtige Einrichtungen. „Wir wollen hier niemandem Geld aus der Tasche ziehen.

Trainings- und Freizeitort

Allerdings war es wichtiger, die Schwimmhalle als Trainings- und Freizeitort nicht mit neuen Preisen zu belegen. Sauna sei Wellness im weitesten Sinne. Axel Lepert erlebt die Besucher hautnah. „Natürlich war niemand über diese Preiserhöhung froh“, sagt er. „Aber fast alle haben Verständnis gezeigt.“

Sauna und Schwimmhalle sind in hohem Maße beliebt. „Die Gäste kommen aus der Stadt Brandenburg, aus Genthin und sogar aus Berlin haben wir Besucher hier“, erklärt Lepert. Dies sei ein Zeichen dafür, dass das Angebot in Rathenow ganz offensichtlich richtig gestrickt sei.

Technik muss gewartet werden. Quelle: Joachim Wilisch

Schwimmhalle und Sauna wurden nach dem Lockdown im vergangenen Jahr auch im Sommer offen gelassen. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist riesig. „Wir haben gerade noch eine Person angenommen, bis zum Sommer haben wir keine Plätze in Schwimmkursen mehr frei“, sagt Axel Lepert.

Unter der Halle, im Kellergeschoss, schlägt das Herz der Einrichtung. Und auf die sind Rall und Lepert besonders stolz. Belüftungssysteme, die für viele Einzelbereiche getrennt sind, Filteranlagen und jede Menge Elektrotechnik. „Das muss in Schuss gehalten werden. Und Labore, die die Wasserqualität prüfen, werden auch immer teurer – über 1000 Euro im Quartal sind zu bezahlen.

Immer wieder investiert

Die Schwimmhalle wurde 1975 eröffnet. Die Sauna, so wie die Gäste sie jetzt kennen, kam später hinzu. „Wir bemühen uns, den Gästen zudem ein gutes Ambiente und ordentlichen Service zu bieten, sagt Rall.

Jedes Jahr werde Geld investiert. Davon habe gerade der Saunabereich zuletzt profitiert.

In diesem Jahr werde man sich bei den Investitionen dem Eingangsbereich zuwenden, sagt Rall. “Wir werden ein neues Kassen- und Eingangssystem installieren.“ Dann soll das bargeldlose Zahlen mit einer Geld- oder Kreditkarte die Regel werden. „Das haben wir ja auch aus Corona gelernt“, sagt der Geschäftsführer der Wärmeversorgung.

Schwimmmeister Andreas Lepert an der „Aufgussuhr“ in der Sauna. Quelle: Natalie Preißler

Derzeit ist der Kassenautomat außer Betrieb gesetzt, auch um die Corona-Vorgaben einzuhalten. „Wir haben immer noch die Personenbegrenzung in den Becken und in der Sauna und damit sind wir bisher sehr gut zurechtgekommen“, sagt Axel Lepert.

Bargeld geht auch noch

Übrigens müsse niemand, der seinen Schwimmhallen- oder Sauna-Aufenthalt mit Bargeld bezahlen wolle, befürchten, dass dies nicht mehr geht. „Aber dazu muss der Besucher an die Kasse kommen“, schränkt Rall ein.

Das Tauchbecken.abereich in der Rathenower Schwimmhalle. Quelle: Natalie Preißler

Eine weitere Preiserhöhung wird es vorerst nicht geben. Aber niemand könne derzeit vorhersagen, wie sich die Strompreise bewegen. „Darum kann ich auch keine Garantien geben, dass es alles bleibt, wie es ist“, sagt Rall.

Beliebte Jahreszeit

Mit den neuen Preisen wollen sich die meisten Sauna-Besucher arrangieren. Und so wird sich Axel Lepert weiter über ein den Corona-Regeln angepasstes volles Haus freuen. „Gerade jetzt ist ja die beliebteste Saunazeit, sagt er mit Blick auf die kühlen Außentemperaturen.

Von Joachim Wilisch