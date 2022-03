Wahl in Rathenow: Wo Bürger eine Chance verpassen

Rathenow

Rathenow hat 20.388 Wahlberechtigte. Nur 9460 haben am Sonntag das Kreuz gesetzt, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Das sind gerade mal 46,4 Prozent. Zu wenig! Nach 20 Jahren wird ein neues Oberhaupt gewählt. Die Chance, das mitzuentscheiden, haben mehr als die Hälfte der Rathenower verpasst. Das irritiert. Im Vorfeld der Wahl waren die Kritiker lauter denn je. An jeder Ecke war zu hören, was alles nicht stimmt in der Kreisstadt. Zu dreckig. Zu wenig Leben in der Stadt. Schlechtes Images. Kaum bezahlbaren Wohnraum – die Liste ist lang. Dass am Sonntag nur 46,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der Wahlkabine gesessen haben, ist eine verpasste Chance. In drei Wochen kommt es nun zur Stichwahl. Jörg Zietemann contra Diana Golze – zwischen diesen beiden wird sich entscheiden, wer die nächsten acht Jahre im Rathaus auf dem Chefsessel sitzt. Deshalb mein Appell: Nutzen Sie die Möglichkeit und gehen Sie am 27. März wählen.

Von Sebastian Morgner