Wahlkampffinale in Rathenow: Glückliche Sieger und enttäuschte Verlierer

Rathenow

Es waren sechs Bewerber, die sich um das Amt des Bürgermeisters beworben hatten. Sebastian Lodwig (SPD), Corrado Gursch (CDU), Marcel Böttger (Die Partei) und der parteilose Martin Pohl schieden im ersten Wahlgang am 6. März aus.

Am Ende gelang es Jörg Zietemann, die Entscheidung in der Stichwahl klar für sich zu gestalten. Er bekam 4759 Stimmen, was einem Wähleranteil von 59 Prozent entspricht. Diana Golze erhielt 3303 Stimmen damit kam sie auf 41 Prozent.

Wenig Wähler

Die Wahlbeteiligung war erschreckend schwach. Nachdem am 6. März im ersten Wahlgang noch eine Beteiligung von 46,3 Prozent registriert wurde, waren es diesmal 39,7 Prozent. Hier sind alle Kommunalpolitiker aufgerufen, Ursachenforschung zu betreiben.

Jörg Zietemann gibt seine Stimme ab. Quelle: privat

Jörg Zietemann zeigte sich in einem ersten Statement erfreut und dankbar. „Das bewerte ich als ganz klaren Auftrag an mich, in der Stadt Dinge zu verändern. Ich werde – so, wie ich es versprochen habe – Veränderungen anschieben.“ Natürlich war auch Zietemann vor 18 Uhr aufgeregt. Als dann aber die ersten Ergebnisse aus den Wahlbezirken eintrudelten, wurde er entspannt.

Nun sei erst einmal der Moment, um zu feiern. „Das muss man dann auch mal machen. Jetzt ist der Moment dafür da.“ Zietemann machte deutlich, dass er Respekt vor dem Amt hat, das er schon lange als Stellvertreter ausübt. „Jetzt beginnt auf jeden Fall ein neuer Lebensabschnitt.“

Voller Plan

Gefragt, wie der Montag nach der Wahl aussieht, räumte Zietemann ein, der Terminplan sei voll. „Erst kommt der RBB, dann haben wir unsere Wochenberatung. Und dann werde ich mich bei den Kollegen bedanken, die geholfen haben, wie Wahl so toll zu organisieren.“

Diana Golze im Wahllokal. Quelle: privat

Diana Golze versteckte ihre Enttäuschung nicht: „Wer zu einer Wahl antritt, will diese natürlich auch gewinnen.“ Darum sei sie enttäuscht, dass es nicht gereicht hat. Woran hat es gelegen, dass die Rathenower Wahlberechtigten nach vielen Jahrzehnten das Amt nicht in die Hände einer Frau legen wollten? „Wir werden das besprechen“, sagte Diana Golze.

Analyse kommt später

Zunächst einmal sei es bitter, dass die Wähler ihr Angebot nicht angenommen haben. Sie bedankte sich bei den vielen Unterstützern und Helfern. „Wir haben einen guten und inhaltsreichen Wahlkampf geführt.“

Golze gratulierte Jörg Zietemann zu der gewonnen Wahl. „Ich hoffe sehr, dass er nun mit der Leidenschaft, die er im Wahlkampf versprochen hat, Veränderungen in Rathenow angeht.“ Sie und ihre Partei wollen das mit Wohlwollen und wenn notwendig Nachdruck begleiten.

Der Anker

Sie selbst werde Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und des Kreistages bleiben. „Es geht um das Wohl der Stadt Rathenow und da stehe ich nicht in der Schmollecke.“ Die Kommunalpolitik, so Diana Golze, sei ihr Anker.

Die Bürgermeisterwahl 2022 in Rathenow ist entschieden. Im Rathaus wartet viel Arbeit.

Von Joachim Wilisch