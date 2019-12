Waldweihnacht: Prächtige Stimmung auch ohne Schnee

Rathenow

Zum dritten Advents-Wochenende lud der Tourismusverein Westhavelland zur mittlerweile 17. Rathenower Waldweihnacht am Forsthaus Riesenbruch ein. Auch wenn die Besucher, seit 2010, auch in diesem Jahr wieder auf eine prächtige Schneekulisse verzichten mussten, kamen sie zahlreich. Das Wetter war eher mild und zeitweise schickte der Himmel etwas Nieselregen.

Buntes Sortiment

Alle 18 Hütten des Stadtforstes waren vermietet. Dazu kamen zehn eigene Hütten verschiedener Anbieter. Zu den Händlern, die erstmals ihre Waren auf der Waldweihnacht anboten, gehörte der von den Rathenower Schwedentagen bekannte Met- und Likörhändler Michael Schulz aus Osterburg.

Ebenso Gabriele Feiler. „Früher habe ich mal nähen gelernt. Als nach der DDR-Zeit Kleidung billiger wurde habe ich das aufgegeben“, erzählt die Betreiberin des Spargelhofes Spaatz, die selbst gefertigte Schals, Mützen, Blusen und Dekokissen anbot.

Wieder Spaß

Gabriele Feiler weiter: „Zur Langen Nacht der Volkshochschule Ende September lernte ich Nancy Schunke kennen, die an der VHS den Kreativkurs zum Nähen von Teddybären und anderen Stofftieren anbot und fand wieder Spaß am eigenen Nähen.“

Schüler machten mit

Ihre Rhinower Freundin Marina Drietchen bot selbst gefertigte Dekoartikel an. Nach vielen Jahren Pause waren auch die Rathenower Werkstätten mit ihren Holzwaren wieder vertreten. Die Bürgel-Schule war dieses Jahr mit zwei Hütten dabei und nach ihrer Premiere im letzten Jahr war auch das Jahn-Gymnasium wieder mit einem Stand vertreten.

Schülerinnen des Abi-Jahrgangs der Bürgel-Schule boten unter anderem selbst angesetzten Eierlikör an. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit dem Verkauf selbst gebackenen Kuchens und Punsch, aber auch frisch gebackenen Crepés, sammelten sie Geld für ihren Abi-Ball 2020. „Unser Stollen und die Plätzchen waren schnell alle“, so Bürgel-Abiturientin Celina Schunke. Ihre Mitschülerin Franzi hatte für die Waldweihnacht Eierlikör selbst angesetzt und in Flaschen abgefüllt.

Die Abiturienten des Jahn-Gymnasiums boten unter anderem frische Crepés mit verschiedenen süßen Füllungen an. Quelle: Uwe Hoffmann

An beiden Tagen haben begrüßte der Weihnachtsmann die kleinen Besucher. Für sie hatte er kleine Süßigkeiten in seinem schweren Sack oder schmückte mit ihnen einen kleinen Weihnachtsbaum. Auch Linus (9) und seinen vier Jahre jüngeren Bruder Thio aus einem Dorf bei Wittstock mit dem besonderen Namen Christdorf, überraschte der Weihnachtsmann. „Wir kommen bereits zum dritten Mal zur Waldweihnacht nach Rathenow“, erzählt Mama Ria Herzog. „Weihnachtsmärkte gibt es überall.

Gern auf dem Weihnachtsmarkt

In Wittstock ist er regelmäßig an vier Tagen. Aber die Waldweihnacht hier hier mitten im Wald ist etwas Besonderes. Ein kleiner romantischer Weihnachtsmarkt.“ Linus’ und Thios Oma wohnte in Rathenow und ist mittlerweile nach Brandenburg/Havel gezogen. Aber die Familie besucht immer noch gern die Waldweihnacht.

Die Eröffnung

Auch in diesem Jahr lud der Märchenpfad ein, die liebevoll gestalteten Märchen zu erraten. Am Samstag, um 13 Uhr, eröffneten Tourismusvereinsvorsitzende Susan Goldau-Thierbach, gemeinsam mit Stadtförster Thomas Querfurt und Anne Kießling, in Vertretung des Bürgermeisters Ronald Seeger, gemeinsam mit dem Weihnachtsmann die 17. Waldweihnacht.

Country-Weihnacht

Dazu spielte der Posaunenchor der Evangelischen Gemeinde. Ab 15 Uhr interpretierte Piet Violin ( Peter Behrendt) von der aus DDR-Zeiten bekannten, 1979 in Berlin gegründeten Country-Band „Hufnagel“ Weihnachtslieder im Country-Stil. Ab 16.30 Uhr tanzte das Ensemble „Fantasia“ der Musik- und Kunstschule Havelland. Das Kulturprogramm auf der Bühne gestaltete am Sonntag, ab 14.30 Uhr, das Rathenower Klavier-Duo Lorenz Berbig und Aaron Huyoff, gefolgt von einem weihnachtlichen Konzert der Schmitt-Singers aus Kleßen ab 16 Uhr.

Piet Violin (Peter Behrendt) von der aus DDR-Zeiten bekannten, 1979 in Berlin gegründeten Country-Band „Hufnagel“ interpretierte Weihnachtslieder im Country-Stil Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Waldweihnacht zieht mit dem besonderen Ambiente mittlerweile auch Gäste von weiter her an“, so Susan Goldau-Thierbach. „Die Organisation geht nicht ohne unsere Vereinsmitglieder und die Unterstützung der Städte Rathenow, Premnitz und des Amtes Nennhausen sowie den ehrenamtlichen Helfern.“

Weihnachtsbäume aus dem Wald

Noch vom 16. bis 19. und am 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, sowie am 20. Dezember, 10 bis 12 Uhr kann man bei Thomas Querfurt am Forsthaus im Stadtwald frisch geschlagene Weihnachtsbäume kaufen.

Von Uwe Hoffmann