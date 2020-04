Rathenow

Spät am Dienstag wurde die Polizei zum Kreisverkehr in der Bammer Landstraße in Rathenow gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann Warnbaken und Ampeln an der Baustelle dort beschädigte und umwarf.

Als die Polizei eintraf, war der Täter nicht mehr vor Ort, die Zeugen beschrieben den Mann aber gut. Die Polizisten suchten den Tatverdächtigen zuhause auf. Der alkoholisierte 54-jährige Mann aus Rathenow hatte sogar einige Warnbaken mitgenommen und in seinem Vorgarten aufgestellt.

Weil der offensichtlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war und zudem die Baustellenbeschilderung beschädigt und mitgenommen hatte, muss er sich nun wegen Trunkenheit am Steuer, wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls verantworten.

Die Beamten brachten die gestohlenen Baken zurück und stellten diese wieder auf. Ebenso die umgeworfenen Ampeln.

Von MAZonline