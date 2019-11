Warum „Bimmel-Bolle“ kein Missionar wurde

Rathenow/Milow

Es gibt Unternehmer mit christlichen Wertvorstellungen, über die man reden sollte. Getan haben das nun die Mitglieder der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Rathenow, die Baptisten. Im Fokus stand der in Milow geborene Unternehmer Carl Bolle. „In dem in diesem Jahr erschienenen Buch ‚Gott kann auch anders’ von Helmut Matthies ist ein kurzer Artikel enthalten, der Carl Bolle als sozial denkenden, vom christlichen Pietismus geprägten Unternehmer charakterisiert“, erzählt Gemeindeglied Johanna Schulze.

Sehr motiviert

Schulze weiter: „Das inspirierte mich zu, mich mit dem Leben Bolles stärker zu beschäftigen und eher weniger Bekanntes über sein Leben zusammenzutragen. Bolle war mehr als der ‚Milch-Bolle’. Er war ein sozial wirkender und christlich motivierter Mensch und Unternehmer.“

In der Havel ertrunken

Carl Bolle (1832 bis 1910) wurde, als sechstes Kind, in Milow geboren. An seinem Geburtshaus in der Friedensstraße 24 erinnert heute eine kleine Gedenktafel an den Berliner „Milchkönig“. Im Alter von viereinhalb Jahren verlor Carl seinen Vater, der in der Havel ertrank.

Johanna Schulze hielt den Vortrag. Quelle: Uwe Hoffmann

Kurze Zeit später starb auch seine Mutter. „Mit dem lieben Gott stand er womöglich ob des frühen Todes seiner Eltern auf dem Kriegsfuß“, zitierte Pastorin Nicole Witzemann aus einem Artikel und ein Pastor schrieb über ihn „Seine Führung war eine unsittliche und unkirchliche gewesen, aber Glaubenslehrer hatte er auch nicht.“

Die Veränderung

Als Bolle vor Ostern 1853 dem Milower Pfarrer und seiner calvinistisch geprägten Ehefrau begegnete, änderte sich dies. „Er fing nun an, die lange vernachlässigte Heilige Schrift und daneben passende Erbauungsbücher zu lesen, sodann die Gottesdienste fleißig zu besuchen und über die gehörten Predigten sich auszusprechen“, zitierte Nicole Witzemann weiter. Nach dem Besuch eines Missionsfestes in Hohennauen wollte Carl Bolle gar Missionar in Südafrika werden.

Ausbildung abgebrochen

Doch er bricht die Ausbildung zum Missionar ab und auch das Nachholen des Abiturs scheitert aus gesundheitlichen Gründen. So begann Bolles wechselvolle berufliche Karriere, zunächst als Maurerlehrling in Rathenow. In Eberswalde legt er später seine Meisterprüfung ab und geht 1860 nach Berlin, wo er erfolgreicher Bauunternehmer wird.

Gedenktafel an Carl Bolles Geburtsthaus. Quelle: Uwe Hoffmann

Unternehmerische Ausflüge als Fischhändler, Händler von Kühl-Eis, Gemüse- und Obsthändler folgten. Zur eigenen Düngerproduktion für seine Gärtnerei hält Bolle ab Ende der 1870er Jahre 30 Milchkühe und verkauft ab 1879 auch Milch und Milchprodukte.

Viel Gutes getan

Schließlich gründet er 1879 die Provincial-Meierei C. Bolle. Bei all seinen Unternehmungen war Carl Bolle ein sozial und christlich handelnder Unternehmer. Zur Seel- und Fürsorge seiner 2 000 Angestellten finanzierte Bolle drei Pfarr- und drei Diakonissenstellen. Am Firmensitz in Berlin-Moabit weihte er im Mai 1887 eine große Kapelle für seine Mitarbeiter ein. Ebenso unterstützte er die Missionsarbeit in Ostafrika, wo die frühere Missionsstation nahe des Malawisees in Tansania noch heute den Namen von Bolles Geburtsort „Milo“ trägt.

Namensgebung

Zur Namensgebung der Carl-Bolle-Grundschule in Berlin-Tiergarten 1968 sagte der damalige Bezirksbürgermeister Karnatz: „ Carl Bolle war auf Grund seiner geschäftlichen Erfolge und seines menschlichen Verhaltens als Bürger unserer Stadt ein Leitbild für unsere Jugend. Die hohen moralischen Anforderungen, die Bolle an sich selbst und seine Mitarbeiter stellte, sowie sein soziales Bemühen unterstreichen die berechtigte Erinnerung an Bolle, der sich durch sein rastloses Tun in das Buch der Geschichte eingeschrieben hat.“

1871 baute Carl Bolle die heutige Jugendberberge als Ferienhaus für seine Familie in Milow. Quelle: Uwe Hoffmann

Interessantes über Carl Bolles Leben kann man auf 189 Seiten nachlesen in: Frank Pauli „Bimmel Bolle. Ein christlicher Unternehmer in Berlin (1832-1910)“, Wichern-Verlag GmbH, Berlin, 2000/2016.

Von Uwe Hoffmann