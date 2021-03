Am Montag vermeldete die Kreisverwaltung, dass es – wie vom Kreis vorgeschlagen – ein Impfzentrum in Falkensee sowie eine Impfstelle in Rathenow geben wird. Corona-Impfmöglichkeiten soll es zudem zeitnah in drei havelländischen Arztpraxen in Nauen, Premnitz und Rathenow geben.